Lanata, desafiante contra Cristina Kirchner: polémica frase sobre la cárcel

Los vínculos del periodista macrista Luis Majul con los servicios de inteligencia desataron la tensión en todo el arco de periodistas macristas. Uno de ellos es Jorge Lanata, quien ya deslizó la posibilidad de ir preso por sus fuentes. Y en esa declaración, le apuntó a Cristina Kirchner con una chicana.

“No puede ser que el Gobierno nos quiera meter en cana por las fuentes. Nosotros hablamos con todos, porque ese es nuestro trabajo. Es ridículo cuestionarnos eso”, lanzó el conductor ultramacrista, junto a su colega Marcelo Longobardi.

Y agregó: “Cuántas veces llamás a las fuentes para preguntarles ¿qué tenés? Ninguna información es inocente. Siempre que alguien cuenta algo lo cuenta por algún motivo. Nosotros tenemos que preguntarnos si es cierto y consultarlo con otras fuentes".

Respecto a esto, siguió: "Si todo eso es cierto, lo contás. Qué me importa si me lo contó el diablo. Siempre hay una motivación, ¿o ahora los kirchneristas no nos contaron nada? ¿Creen que los K no hablan con ellos? Cuanto más se pelean en el Gobierno, más noticias aparecen”.

Antes de comenzar su programa, Lanata ironizó sobre la posibilidad de ser detenido e indicó: “Si voy preso pido que me manden a la celda que estaba preparada para Cristina. Sería un cierre perfecto para la historia”.