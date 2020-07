Insólito: en medio del escándalo por espionaje ilegal del macrismo, Jonatan Viale criticó al oficialismo

Jonatan Viale volvió a criticar a funcionarios del oficialismo para intentar profundizar la grieta y además, olvidó mencionar el escándalo por espionaje ilegal que envuelve al macrismo que el martes se hizo que 22 personas del círculo del expresidente Mauricio Macri fueran detenidas. En lugar de eso, apuntó contra unas supuestas internas, que incluyen a Sergio Berni, Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y otros referentes de primera línea de gobierno.

"Inoportunas luchas de poder, demasiadas en tan poco tiempo de Gobierno", comenzó diciendo al aire de A24 y agregó: "Hay por lo menos 4 internas delicadas: Marcela Losardo (ministra de Justicia) vs. Juan Martín Mena (viceministro) por la liberación masiva de presos de las cárceles; Daniel Arroyo (ministro de Desarrollo Social), Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Laura Alonso, Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz por el 'fideo gate'; Vicentin con el ala dura del kirchnerismo vs. el ala moderada que convenció al Presidente que la palabra 'expropiación' despertaba los peores fantasmas; y Sergio Berni vs. Sabina Frederic por cuestiones ideológicas, operativas y personales".

"Ayer en González Catán, partido de La Matanza, hubo una dramática persecución policial en la cual delincuentes atropellan a un hombre que caminaba por la vereda mientras huían de la policía, el hombre se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda y quedó inconsciente, sobrevivió de milagro. Esto no es nuevo, pasaba antes de la pandemia, pero en las últimas semanas los casos de robos, asaltos violentos, entraderas y motochorros vienen creciendo. ¿Te parece que es momento para que el Gobierno priorice las internas de Poder?", afirmó.

Además, apuntó contra los curas villeros de La Matanza: "Junto al Obispo de San Justo, Eduardo García, emitieron un comunicado titulado 'El drama del COVID en los barrios populares de La Matanza', donde hacen un relato descarnado, crudo y real de lo que ocurre. ¿No habría que prestarle más atención a ellos y menos a las luchas de poder? Hay 700.000 hogares, 3 millones de personas en toda la región del AMBA que no tiene ingresos suficientes para una canasta de alimentos. Creeme que la agenda que le importa a la gente hoy es sobrevivir: comida, bebida, transporte, trabajo, frío y no contagiarse este virus. Sino lo ven es porque no lo quieren ver".