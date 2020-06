Informe de Lanata contra Alberto Fernández quedó en ridículo por un dato clave

En su último programa, el periodista ultramacrista Jorge Lanata mostró recibos de sueldo de algunos de los políticos más importante del país, incluido el de Alberto Fernández. Lo hizo al analizar los 100 días de la cuarentena, lo cual se interpretó como un ataque directo al discurso del Gobierno.

"La mayoría de los políticos argentinos nunca tuvieron que garpar los sueldos, y las decisiones que el Gobierno tomó para esta nueva cuarentena tienen que ver con esto: los más pobres del país están recibiendo algo, una limosna, pero es algo”, sostuvo el conductor del ciclo PPT, que una vez más fue apabullado en las mediciones de rating contra el programa Bake Off, que emite Telefe.

Luego, Lanata mostró recibos de sueldos de algunos de los políticos más destacados del país. "Supongamos que viven de su sueldo. El Presidente gana $ 354.694, con descuentos le queda en $ 230.000. Cristina Kirchner cobra más que él y en mano tiene $ 212.000 y una pensión como viuda de $ 270.000”, enfatizó.

La cifra que cobra el Presidente es equivalente a U$S 3075, un número que ni siquiera se asemeja a los que recibía el exmandatario, Mauricio Macri. A diciembre de 2018, según datos oficiales, Macri cobraba U$S 5520, muy por encima de los registros oficiales. Ya en 2019, Macri pasó a cobrar cerca de 4500 dólares, lo cual podría interpretarse como una decisión política de rebaja de sueldo en medio de la crisis económica que sufría el país. Pero eso no sucedió.

En realidad, el exjefe de Estado se subió el salario un 25% a principios de 2019. Sin embargo, la brutal devaluación, que él mismo promovió, hizo descender el monto hasta los 4500 dólares. Aún así, muy por encima de lo que actualmente recibe Fernández.