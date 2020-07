Cristina Pérez se ha transformado en una de las periodistas más icónicas que se encuentran en la vereda ideológica opuesta a la del presidente Alberto Fernández. Luego de aquella entrevista en donde la conductora quedó al descubierto por su falta de conocimiento sobre la Constitución Argentina, mucho se habló de dicho episodio y hasta Fátima Florez se animó a imitarla. Ahora, llegó un nuevo video y el mismo fue realizado por otra persona: la actriz Luana Pascual.

En esta ocasión, la protagonista prefirió elegir una temática diferente a la de Florez aunque no desconocida por el público. Simulando estar al frente de Telefé Noticias, Pascual realizó un editorial en el que cuestionaba la forma de presentarse de Alberto en cada anuncio que realiza: "Cuando dice buenos días a todos y a todas, ¿a quién le está hablando realmente?".

Mirando hacia su costado derecho y buscando la complicidad del imaginario Rodolfo Barili, Luana Pascual (@LalobadeCatan en Twitter) llevó adelante un desopilante momento que fue replicado rápidamente en las redes sociales. "¿Sólo le habla a los que tienen un buen día? Me parece gravísimo", argumentó, en uno de los segundos más divertidos de su performance.

''Rodolfo, dejame decirte algo que me parece llamativo por parte del Presidente: Cuando dice buenos días a todos y a todas, ¿a quién le está hablando realmente? ¿Qué pasa con los que tenemos un mal día, no? ¿No existimos? ¿No existimos para el Presidente? ¿Solo le habla a los que tienen un buen día? Me parece gravísimo, me parece fuerte. ¿No? Por lo menos. No sé que te parece a vos, Rodolfo", fue el discurso completo de la falsa Cristina Pérez, que generó muchísimas réplicas de su video en las plataformas digitales.