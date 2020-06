Flor de la V contó su verdad: operación de genitales y femineidad travesti

El periodismo amarillo siempre le cuestionó a Flor de la V el por qué de su no operación de cambio de genitalidad, en vez de celebrar la identidad de la exitosa modelo y conductora. Tras varios años sin dar declaraciones al respecto, Florencia rompió el silencio y no esquivó el tema. “Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo”, afirmó, durante una reciente entrevista.

“Ahora tengo una voz. Tienen que respetarme. Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo: soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo”, agregó, en diálogo con Revista Gente. Sobre el por qué no decidió operarse los genitales, Flor comentó: “En ningún momento se puso en duda: a mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así. Me costó años, porque me daba vergüenza cuando me ofendían. Sufrí, aprendí y hoy puedo transmitírselo a mis hijos”.

En otro de los tramos de la nota, la conductora profundizó acerca de los resabios del machismo patriarcal que atenta contra las identidades no heterosexuales no dándoles el respeto y la aceptación que se merecen. "Trabajo en este país machista desde hace 25 años, pero sigue pasando que subo una foto en bikini y a muchos le importa lo que tengo debajo de la bombacha”, lanzó.

“Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios: tengo que hablar de mi colectiva. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar", finalizó Flor, quien hoy pasa la cuarentena junto a su familia.