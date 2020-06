La participante Samanta Casais es una de las más cuestionadas (sino la más) del programa 'Bake Off'. El concurso de pastelería es el mismo que vence domingo a domingo a Jorge Lanata en cuanto al rating respecta, sin embargo ha tomado una trascendencia que va más allá de lo estrictamente televisivo. Esta pastelera primero fue acusada de ser profesional, y ahora de homicidio culposo.

De hecho, se filtraron imágenes del accidente de tránsito que terminó con la vida de Alfredo Olguín, un jubilado de 74 años que habría sido colisionado por esta protagonista. Según detalló Lorena, hija de la víctima, el auto de Samanta Casais era el que estaba estacionado en la banquina de la Autopista 25 de Mayo en el momento que las autoridades llegaron al lugar.

En las últimas horas, se filtraron imágenes sensibles de aquel accidente y hasta de la propia Samanta detenida. En fotos que se puede comprobar a primera vista que se trata de ella, Casais debió someterse a las capturas de rigor. En ellas, y como se puede observar en los documentos exhibidos por 'Informados de todo' En América TV, sostuvo un cartel con su nombre y apellido.

El siniestro ocurrió el día 16 de noviembre de 2017

“Ella tenía todos los datos de mi papá. Él quedó tirado en el piso y toda su documentación se la llevó la policía. En la causa, cuando ella ingresa a la comisaría, no tenía la cédula verde del auto, así que sospecharon que el vehículo podía ser robado. No tenía nada a nombre de ella, ni el seguro. Ese vehículo estaba en nombre de una amiga, y en el asiento de atrás tenía cinco tortas. Todo esto me lo dijo ella”, explicó Lorena Olguín.

Las imágenes del accidente y la detención de Samanta Casais, participante de Bake Off