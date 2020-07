El festejo por el 9 de julio y el Día de la Independencia que realizó el diario Clarín en sus redes sociales cayó como un balde de agua fría en los lectores por un increíble error: se publicó una foto del Cabildo de Buenos Aires en lugar de la típica Casa de Tucumán donde se firmó el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. Los lectores de la provincia norteña hicieron notar su indignación frente al error del medio preferido del macrismo.

"Tantas veces compramos los libritos de Clarín con la casa histórica de Tucumán.... No quieran cambiar la historia. VIVA LA PATRIA!!", "Clarín, como siempre pifiandola, q eres de Mauri??? La casa Histórica genios. No solo Bs As existe. O no sabes historia???", "Vergüenza deberían tener estos de Clarín vende patria", fueron algunos de los mensajes de los lectores de Clarín en la red social Facebook, según consignó el portal El Tucumano. Al notar el grave error, el diario optó por eliminar la publicación.

El 9 de julio de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández participará este 9 de julio, por videoconferencia, del acto central del 204° aniversario de Declaración de la Independencia de la República Argentina, que se realizará en Tucumán, al que también fueron convocados gobernadores, los empresarios del Grupo de los 6, la CGT y la cúpula de las fuerzas armadas.



Fernández encabezará el acto desde la residencia de Olivos, donde estarán presentes los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Bolsa de Comercio; como así también el titular de la CGT, Héctor Daer, y otros dirigentes de la central obrera, informaron a Télam fuentes oficiales. En tanto, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participarán del acto por teleconferencia, según agregaron las fuentes.



Los actos conmemorativos, sin público, comenzaron ayer a las 23, con una Gala en el Teatro San Martín de Tucumán, transmitida por el canal de YouTube del Ente Cultura de Tucumán y el Canal 10 provincial, indicaron en la pagina web de Comunicación Pública del Gobierno provincial. Luego, como todos los años, se realizó una vigilia en la Casa Histórica, donde se entonó el Himno Nacional con la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur junto a un reducido grupo de autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros.