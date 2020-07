Fantino reveló la confusa experiencia que vivió en un boliche gay

Casi sobre el final de su programa, Alejandro Fantino contó una anécdota sobre su juventud y la vez que fue a bailar a la discoteca gay Bunker y vivió un confuso episodio en el baño del boliche con otros hombres. Luego de hablar semanas atrás sobre los rumores de romance con Luciano Pereyra, el periodista confesó la pregunta que le hicieron y lo descolocó.

“Grandes boliches. Había uno que era boliche gay, que después fue Amérika. Se llamaba Bunker. Yo iba los domingos porque no era gay, era 'surtido'. Yo tenía 22 o 23 años, e iba los domingos cuando salía de Mitre. Había una palabra, un término de esa época que no sé si se sigue usando, que es 'Paki', que es que si no sos gay y sos heterosexual, sos paki", arrancó Fantino, ante la mirada atenta de Marcela Tauro y los demás panelistas.

Y siguió: "Entonces un día yo estaba en el baño, en un mingitorio ahí recién llegado, con mi pelo largo. Había unas diosas, bailarinas de hip-hop, unas bombas atómicas. Era un domingo hermoso, pero yo no sabía. Entonces vino un flaco, y cuando yo termino de orinar y guardo, me dice: 'Hola, ¿qué tal?', muy serio. Y me dice: '¿Vos sos paki?¿Sos paki o no sos paki?'.

Ante la confusión por no saber que significaba el término, Alejandro Fantino replicó: “Mirá, me dicen Gringo. Me llamo Alejandro, también me dicen Toro en Santa Fe. Me llamo Alejandro Jorge Fantino, pero no soy paki”. Luego de varios exabruptos el periodista deportivo finalmente entendió el significado del término.

"Paki" es un término utilizado en forma irónica hacía los heterosexuales pacatos. La palabra recobró popularidad entre los centennials (la generación que nació entre 1997 y 2010).