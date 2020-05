Eduardo Feinmann mostró su celular, le cortó al aire a Fernando De Andreis y lo insultó: "No me llames más" El periodista macrista escrachó en vivo al exsecretario general de la Presidencia y no conforme con eso, lo trató de "nefasto".

Hace 3 horas | 21.22 Eduardo Feinmann se puso furioso y explotó al aire. Mientras estaba en vivo en su programa, le sonó el teléfono y le mandó un mensaje público a Fernando De Andreis: "No me llames más". LA OPOSICIÓN IRRESPONSABLE El periodista ultramacrista apuntó contra el ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri. Mientras estaba en vivo, levantó su celular y cuando la cámara lo enfocó mostró quién estaba intentando comunicarse con él. Después de cortarle, disparó: "Le agradezco mucho De Andreis, pero no me llame" y ante el silencio y las risas nerviosas de sus compañeros, el conductor siguió descargando bronca. MÁS INFO Medios Feinmann y Viale enojados defendieron a Clarín y a Techint Mientras miraba de reojo el celular, volvió a explicar: "Si no supo llamarme cuando fue secretario general de la Presidencia, no me llame más, se lo pido por favor. Un abrazo muy grande". Y siguió: "Vos viste cómo son. Cuando entran en la Casa de Gobierno, cuando son secretarios generales de la presidencia... y te miran por encima del hombro". "Perdón, es que sabés lo que pasa? Hay personajes de la política que son nefastos, funcionarios que son nefastos", concluyó. Como respuesta, Jonatan Viale opinó: "En qué lío me metiste". TWITTER

