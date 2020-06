Coronavirus: Mariano Iúdica estalló de furia contra Telefe por el avance de los contagios

Mariano Iúdica tuvo un comienzo furioso en su programa Polémica en el bar y apuntó directamente contra Telefe. La internación de Chiche Gelblung, que dio negativo a contagio de coronavirus, y el caso de Pachu Peña (que al final dio negativo) encendieron la tensión entre los canales por los protocolos de prevención para sus trabajadores.

"Nosotros nos cansamos de concientizar acá del cuidado. La agarrada que tuvo Adrián con Chiche el otro día fue por ese tema", arrancó el conductor. Haciendo hincapié en el estado de Gelblung, su compañero de programa del que aún no se había confirmado que era negativo de coronavirus, Iúdica expuso que cuando "las balas pican cerca, es cuando comienza la preocupación".

Y manifestó: "Su esposa, extraoficialmente no asegura que no es covid positivo". Así mismo Adrián Cormillot, quién acompañó los dichos de Mariano Iúdica aseguró que se siente seguro de asistir al programa porque tiene la certeza que no comparte más de 15 minutos junto a una persona a menos de un metro y medio, y volvió a reforzar la idea de que se siente "protegido" con las medidas impuestas para respetar las normas.

"Ahora estamos asustados en el AMBA por el rebrote gracias a la gente que hizo mal las cosas", insistió el ex conductor de Soñando por Cantar. Por último aclaró que esto no era un palo para otros canales, "Porque parece que si hablo bien del mio, estoy hablando mal de los otros canales ¿Pero qué querés que haga?, nosotros acá venimos con un cuidado que es extremo, sucede así y así nos cuidan. Entonces cuando pasan estas cosas empiezan a señalar con el dedo".