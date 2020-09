Sumada a la operación Coca-Cola, el periodista del Grupo Clarín Claudio Savoia difundió una fake news que hacía mención a una supuesta salida del país de la empresa que produce el fernet Branca. El comunicador ultramacrista usó una noticia trucada para hacerla pasar como un hecho verdadero.

En las últimas horas, se viralizó una captura de una supuesta nota del diario Infobae en la que se afirma que la fábrica de la marca italiana se va del país. Emmanuel Gentile, periodista que aparece en la firma en la imagen que circula, aclaró que ya no trabaja más en el medio y que la captura está editada. “Bueno, un colega me acaba de pasar esta imagen que está dando vueltas en redes, supongo que la hizo algún troll para alimentar la versión de que todos se quieren ir de Argentina. Quiero aclarar que es falsa, yo ya no trabajo en Infobae”, aclaró Gentile.

A través de las redes sociales circuló una nota con un título que dice “la fábrica de Fernet está preparada para emigrar de Argentina”. En Twitter, el tema rápidamente se convirtió en uno de los temas más hablados.

Desafortunadamente, Savoia quiso hacer un chiste sobre los supuestos éxodos de Branca y Coca-Cola. Inmediatamente, los usuarios salieron a repudiarlo por difundir una mentira. "Branca y Coca Cola, dos potencias se despiden. No fue magia. ¿Algo más por romper?", chicaneó Savoia en su cuenta. No sólo no borró el tuit, sino que tampoco aclaró la situación.

Operación Coca-Cola

Luego de las operaciones troll en redes sociales y algunos títulos malintencionados por parte de medios de comunicación, la empresa Coca-Cola desmintió su salida del país y anunció inversiones en Argentina. Esta compañía genera más de 12.000 empleos directos y externos, y 160.000 indirectos.

A través de un comunicado en las redes sociales, la firma internacional aseguró: "Coca-Cola desmiente categóricamente un traslado de sus operaciones en Argentina. La compañía y sus embotelladores reafirman su compromiso con el país, y anunciaron una inversión de $770 millones para la reactivación económica". Al mismo tiempo, aclaró: "A nivel global, Coca-Cola está realizando una reorganización de su estructura para acelerar su estrategia de crecimiento y convertirse en una compañía de bebidas que opere en una red interconectada, combinando la capacidad de su escala global con las necesidades de los mercados".