Una de las parejas más famosas del mundo volvió a estar en boca de todos. Es que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se dieron un apasionado beso como parte de un videoclip de Residente y revolucionaron las redes.

La canción que estrenó este jueves se llama "Antes de que el mundo se acabe" y muestra a 113 parejas besándose alrededor del mundo. Una de ellas es la del futbolista rosarino, donde se lo ve junto a su esposa desde Barcelona.

Pero del video también participaron otras figuras muy reconocidas como Paulo Dybala y Oriana Sabatini, que demostraron su amor frente a cámara.

También fueron parte Bad Bunny, Ben Affelck, Ricky Martin, Gustavo Dudamel, Óscar Jaenada, Jorge Drexler, Camilo y Evaluna Montaner, Zoe Saldaña, Ana de Armas, entre otros.

La letra del ex Calle 13, René Pérez, se refiere a la cuarentena por el coronavirus, y dice: "¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor, por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Con tus labios escucho las olas del mar como suenan, y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas, me separa de ti. Por eso contigo, la distancia social no funciona".

"Antes que el mundo se acabe" da continuidad al pasado sencillo del músico, titulado "René", el cual logró tener un impacto global tras 24 horas de su lanzamiento y se convirtió en tendencia número 1 en Estados Unidos y en el mundo en la plataforma YouTube.

¡Mirá todo el video!