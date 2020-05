Amalia Granata fue escrachada por su pareja con un gesto machista

Después de 50 días de aislamiento, Amalia Granata decidió usar ropa cómoda pero parece que a su pareja Leo Squarzon eso no le gustó nada, así que le exigió que "se vistiera sexy".

El empresario la grabó y la expuso con un video en la Jaula de la Moda, para que la vieran Fabián Medina Flores y sus compañeros.

"Parece que hace muchos días, Amalia está como aferrada a una prenda que le da comodidad, seguridad, calor y contención. Pero su señor esposo estaría algo agotado de verla en esas condiciones. ¿Él espera verla con algo mas sensual y provocativo?", preguntó Horacio Cabak.

"¿Te podés sacar esa bata que es fea? Dale, desde que te conocí que estás con esa bata. Esta story va para mis amigos de La jaula de la moda y para mi amigo personal Fabián Medina Flores. A ver qué te dicen después", comenzó diciendo Squarzon. Y ella respondió: "No me van a decir nada porque ya expliqué que esta bata es re suavecita, la amo y me la regaló mi mamá. Y es para estar en casa, en cuarentena".

"Pero vos tenés que estar más sexy, boluda", le exigió el hombre y Granata contestó: "Ya fui sexy, querido. Ya fui sexy y fui muy exitosa siendo sexy. Hoy soy…".

"Diputada…", interrumpió el empresario y ella lo ubicó sin vueltas: "No. Soy una persona que le gusta estar en su casa, relajada, con la bata que le regaló su madre. No me la voy a sacar, así que si no te gusta te podés tapar los ojos o te acompaño hasta la puerta porque nunca tenés llaves".