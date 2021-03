En diálogo con Radio 10, la mediática Oriana Junco realizó críticas lapidarias contra Florencia de la V. Interactuando con Pablo Duggan, la protagonista se refirió a la manera de pensar de la conductora y disparó: "No me genera nada porque yo no me siento mujer biológica, yo soy una mujer trans, la diferencia entre Florencia de la V y yo es que yo estoy feliz con mi sexo, lo disfruto, lo uso, no tengo ningún tipo de problema, de complejo y para mi es un orgullo ser una chica trans, Por eso yo nunca compartí nada con Florencia de la V, ni el pensamiento ni absolutamente nada".

“Yo lo que veo en ella es una gran hipocresía y una gran falta de respeto para la comunidad trans, ¿por qué tenés que renegar de lo que sos? Si vos podés ser tranquilamente igual. Aparte una hipocresía total que después de 25 años se haga de la comunidad LGTB y se ponga el sombrero en la cabeza. Es una hipócrita, es una falsa, mala persona, le hizo juicio a la madre de Jorge Ibáñez que fue el amigo que le abrió las puertas de todo”, sentenció Junco, dejando en claro su distanciamiento y malestar con Florencia de la V.

Por otro lado, Oriana llenó de flores a Lizy Tagliani, con quien mantiene una estrecha relación de amistad: "Es un amor, es mi hermana, es mi amiga, trabajaba en los bares, en los boliches gay, siempre fue una capocómica, por algo la elige la gente, para mi por lejos es la mejor porque rompe todas las estructuras”.

A su vez, la entrevistada también hizo alusión a Moria Casán y al afecto mutuo que se tiene con la famosa vedette argentina: "Hace 33 años que somos amigas, hermanas, compañeras, compinches, de todo. Lo único que no hicimos nunca fue tener sexo, todo lo demás hicimos de todo”. De este modo, Oriana Junco lanzó revelaciones de todo tipo y referidas a diferentes personalidades del mundo del espectáculo.

Marley reveló el desconocido apodo de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani se convirtió en una íntima amiga de Marley, por lo que el conductor sabe intimidades de ella que no son conocidas públicamente. Durante la noche del viernes, Lizy estuvo de invitada en Minuto para Ganar (Telefe) y Marley reveló el desopilante apodo que le pusieron a la actriz las personas de un boliche de Adrogué .

Todo comenzó durante un juego del programa, en el que Lizy tenía que arrojar sopapas a un objetivo, estilo "tiro al blanco". Con algunas dificultades, la querida figura de la tele logró hacerlo, pero se llevó una sorpresa por parte de Marley. En ese momento, el conductor recordó que en un boliche de Adrogué que se llama "La Colorada" le habían puesto un apodo muy particular: "La sopapa".