Mauro Viale se vacunó contra el COVID-19: ¿Qué dijo?

Mauro Viale se vacunó contra el COVID-19.

Mauro Viale, periodista de 73 años, se vacunó contra el coronavirus en la mañana del jueves. El conductor de A24 y Mauro, la pura verdad (América TV), recibió la primera dosis en medio de la pandemia que transita la segunda ola. "No tengo fiebre", expresó.

Mientras avanza el plan de vacunación en la Argentina para las personas mayores de edad, Mauro logró vacunarse hace pocas horas dentro de los protocolos y reglas establecidas. En su programa de A24 dio la noticia y señaló: "Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura".

"A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta a llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre", agregó el padre del periodista macrista Jonatan Viale, ante los elogios que le dijeron sus compañeros de equipo.

Mauro Viale desmintió una fake news de La Nación sobre las vacunas

Cabe destacar que en su programa del martes 23 de febrero, emitido por la pantalla de A24, Mauro Viale comenzó haciendo foco en las mentiras de La Nación. Es que Valdez publicó un tuit afirmando: "Si yo llego a abrir la boca se cae el gobierno', cuenta Ginés haciendo catarsis con sus amigos. Muy enojado con Alberto (Fernández), hasta recuerda que hace un año tuvo que minimizar la llegada del COVID a la Argentina porque se lo pidió expresamente el presidente".

Mientras en el programa se veía la captura de pantalla de la conversación que tuvieron con el ex Ministro de Salud, Viale comentó: "Y nosotros le preguntamos a Ginés: '¿Es verdad eso?' Y Ginés respondió: "Noooo. Son unos hdp. Inventan. No tengo nada para decir. Y menos contra el Gobierno".

"El me decía...", El pedido de Mauro a Jonatan Viale por su salida de A24

Meses atrás Jonatan Viale se refirió a su decisión de dejar A24 para llegar a la señal del centenario diario y al particular pedido que le hizo su padre, Mauro. El joven periodista contó que el también periodista le solicitó que se quedara en el canal del Grupo América: "Jonito quedate, Jonito no te vayas".

"Mi viejo es América y él me decía 'Jonito quedate, Jonito no te vayas'", contó el joven conductor. "Pero a mí me parece que es un momento que políticamente hay que entender lo que está pasando", agregó Viale sobre los motivos de su renuncia. Entre las razones para su salida de A24, el conductor de 35 años aseguró que en LN+ y Radio Rivadavia son los lugares en los que tiene "libertad".

"Hay cada vez menos medios de comunicación críticos donde haya tranquilidad para poder editorializar", explicó Viale. El mismo periodista afirmó que el periodismo "tiene que ser equilibrado, teniendo en cuenta todas las puestas, lo social, lo sindical, la oposición, el oficialismo". El politólogo también analizó que, según su óptica, "sea por pauta, por ATP o dependencia o porque algunos son más papistas que el Papa".