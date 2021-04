Mauro Viale falleció a los 73 años por un problema ocasionado por el coronavirus. La enfermedad que acecha al mundo, y que desde hace varios días complica a toda la Argentina con el rebrote de la segunda ola, se llevó a un gran periodista que fue muy admirado por varios colegas. Fabián Doman, uno de los que tuvo la posibilidad de trabajar junto a él, quebró en llanto de manera desconsolada mientras lo recordaba.

En diálogo con El Show de los Escandalones, programa conducido por Rodrigo Lussich en América TV, Doman se refirió a la importancia que Mauro tuvo tanto para el periodismo como para su carrera: "Si yo trabajo en televisión es por él, porque tuve la suerte de trabajar con él. Me enseñó todo de cómo se hacía un programa a la mañana. Después hicimos más programas. Tuve la suerte profesional de trabajar con uno de los más grandes periodistas que ha tenido la televisión".

Con la voz entrecortada, el presentador de Intratables manifestó: "No puedo hablar, me cuesta mucho, hace veinte minutos que no paro de llorar. Yo no estaba preparado. Lo único que me alegro es que pude decirle en privado y en público siempre que fue un gran maestro. Siempre lo he defendido de algunos bobos. Ha sido uno de los grandes maestros del periodismo argentino, el que diga lo contrario es un idiota que no sabe de periodismo. Es un tipo que revolucionó la televisión".

Además, Doman mencionó un consejo que le hizo Mauro Viale hace tiempo: "Nosotros somos laburantes, los que vamos atrás de la noticia, de buscar la nota y estar trabajando todo el día porque nos lo enseñó Mauro Viale. Este tipo nos enseñó que así se hacían las cosas. A mí me enseñó a preguntar. Me enseñó que las preguntas más simples son las que más complican al entrevistado. Es uno de los más grandes en la historia del periodismo argentino".

Cómo conoció Fabián Doman a Mauro Viale

Conmovido con la triste noticia de la muerte de Mauro Viale, Fabián Doman fue consultado sobre la forma en que lo conoció: "A él lo convoca Liliana Parodi para hacer el más grande noticiero que yo he visto, 'Impacto a las 7', que fue el noticiero más grande que yo vi y que transmitía este canal. Él me llama y me dice: 'Necesito a alguien que haga política y la tapa de los diarios'. Era un programa impresionante, fijate que Liliana era productora, imaginate lo que era el programa".

"Yo hacía la tapa de los diarios que después lo hice en C5N 15 años después con lo que él me enseñó. Él me enseñó cómo se leía la tapa de un diario en televisión, cómo tenía que pararme, cómo tenía que hablar. Se quedaba con uno después del programa y te explicaba lo que tenías que hacer. No quiero ponerme en un lugar que no corresponde, este es el momento del honor, el momento de su mujer, de Joni (Viale) y sus familiares... pero a mí se me murió mi papá de profesión", agregó el periodista de 56 años.

Finalmente, Doman sostuvo que tanto Mauro Viale como "Chiche" Gelblung son sus grandes maestros del periodismo: "Si a mí me preguntan de dónde saqué algo del periodismo, seguro es de Mauro o de 'Chiche'. Él enseñaba a buscar la primicia. Quizás lo tenemos aplicado ahora, pero fue gracias a tipos como este que te lo enseñaban".