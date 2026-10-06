Matías, Rodrigo y María Sol, los hermanos bajo perfil de Messi que acompañarán al capitán en su despedida.

Este martes 6 de octubre, Lionel Messi vivirá una de las noches más emotivas de su carrera, jugará su último partido con la Selección Argentina frente a Benín en el estadio Monumental. El capitán estará rodeado por sus compañeros, miles de hinchas y, especialmente, por su familia. Entre los que estarán presentes aparecen sus tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, quienes siempre mantuvieron un perfil mucho más bajo que el astro rosarino.

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Los tres crecieron junto a Lionel en Rosario y fueron parte de la familia que acompañó al futbolista desde sus primeros años hasta su llegada a Barcelona. A diferencia de Messi, que desde muy joven quedó expuesto ante el mundo por su carrera deportiva, sus hermanos eligieron mantenerse alejados de los flashes, aunque tuvieron distintos roles en la vida personal, profesional y empresarial del capitán.

Quiénes son y a qué se dedican los hermanos de Messi

Rodrigo Messi es el mayor de los tres hermanos de Lionel, durante distintos momentos de la carrera del futbolista estuvo vinculado a la gestión de aspectos relacionados con su agenda, publicidad y actividad profesional. El hombre trabajó junto a Jorge Messi en tareas relacionadas con la representación y administración de la carrera de Lionel y también estuvo ligado a Leo Messi Management. Sin embargo, a diferencia de su hermano, siempre eligió mantenerse lejos de la exposición mediática.

Matías Messi es el segundo de los hermanos varones y, al igual que Rodrigo, siempre mantuvo un perfil mucho más reservado que Lionel. Su nombre aparece ligado a distintos aspectos de la vida familiar y a la Fundación Leo Messi, el hermano del futbolista colaboró junto a Celia Cuccittini en la gestión de la fundación y en cuestiones personales relacionadas con el entorno del futbolista. Durante los años de mayor exposición internacional de Lionel, Matías permaneció principalmente fuera de la escena pública. Sin embargo, su cercanía con el capitán se hizo visible especialmente en momentos familiares importantes.

Rodrigo, Matías y María Sol, quienes siempre mantuvieron un perfil mucho más bajo que el astro rosarino.

María Sol es la menor de los hermanos Messi y quizás una de las integrantes de la familia que más desarrolló una actividad profesional propia vinculada a la imagen y la creatividad. La diseñadora trabajó durante años en proyectos relacionados con la marca de Lionel. También ocupó cargos vinculados a la estrategia de marca y creatividad de 525 Rosario, la compañía de producción que Lionel lanzó en 2024.

Su vida personal también estuvo atravesada recientemente por un momento difícil. María Sol tenía previsto casarse en enero de 2026 con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de la categoría Sub-19 de Inter Miami, pero el casamiento debió ser postergado después de un accidente de tránsito que sufrió en Miami. Aun así, María Sol continúa siendo una de las personas más cercanas a Lionel. Su vínculo con el capitán se remonta a la infancia en Rosario y se mantuvo a lo largo de las distintas etapas de la carrera del futbolista.

La presencia de Rodrigo, Matías y María Sol tendrá un significado especial en una noche que marcará el cierre de una etapa histórica.

Los tres hermanos estarán junto a Messi en el Monumental

La presencia de Rodrigo, Matías y María Sol tendrá un significado especial en una noche que marcará el cierre de una etapa histórica. Los tres hermanos estarán en el Monumental junto a su madre, Celia Cuccittini, Antonela Roccuzzo y los hijos de Lionel para acompañar al capitán en su último partido con la Selección.

El encuentro frente a Benín comenzará a las 20hs y será el partido número 208 de Messi con la camiseta argentina. La jornada, además del partido, tendrá distintos homenajes y shows musicales antes y después del encuentro.