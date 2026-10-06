Despedida de Lionel Messi: venden entradas por hasta $1.800.000 para una “experiencia VIP”

Este martes 6 de octubre de 2026 se realizará la tan esperada despedida a Lionel Messi por su último partido con la Selección Argentina. A pocas horas del evento, los precios se dispararon y algunas de las entradas más caras, que prometen una "experiencia VIP", llegan a los $1.800.000. Sin embargo, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclararon que la firma no es una agencia oficial de la entidad.

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Algunas localidades para este encuentro entre Argentina y Benín se ofrecen en el mercado paralelo por valores que multiplican varias veces los precios oficiales. En el caso de un particular pack VIP, el monto llega a $1.800.000. La propuesta es comercializada por Modo Vuela, una empresa de turismo deportivo de La Plata que se presenta en distintos espacios de su sitio web como una “agencia oficial” de la Selección Argentina.

"Experiencia VIP" para la despedida de Lionel Messi: qué incluye este paquete

El paquete que alcanza los $1.800.000 es promocionado como una “experiencia VIP” y contempla, según la descripción de la empresa, gastronomía, entretenimiento y acceso a sectores preferenciales del estadio. Además, incluye un kit de regalo y coordinación durante la jornada.

El valor contrasta fuertemente con los precios establecidos para la venta oficial de entradas. Las localidades más económicas para el encuentro tenían un precio de $90.000, mientras que las plateas más costosas llegaban a $480.000. La diferencia también está en las ubicaciones ofrecidas por Modo Vuela. Días atrás, la entrada más económica disponible en su catálogo costaba $790.000 y correspondía a las tribunas San Martín o Belgrano altas, cuyo valor oficial había sido fijado en $320.000.

La reventa, con precios por las nubes

La situación se replica en el mercado de reventa, donde las entradas aparecen publicadas a valores muy superiores a los oficiales. Las populares, cuyo precio original era de $90.000, llegaron a ofrecerse por $600.000, mientras que algunas plateas alcanzaron cifras cercanas a $1.550.000.

Conseguir una localidad para el último partido de Messi con la camiseta argentina puede costar hasta varias veces más que el valor establecido originalmente por la AFA. La venta oficial de entradas se había agotado rápidamente, en medio de la enorme expectativa por el encuentro que marcará la despedida del capitán de la Selección Argentina ante su público.

En el caso de Modo Vuela, la utilización de imágenes de la Selección y del logo de la AFA en sus canales de comunicación puede generar confusión entre los compradores. Al ser consultada sobre la firma, la AFA negó que se trate de una agencia oficial.