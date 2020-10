"En su restaurante...", la acusación de Fantino a Martitegui de MasterChef

MasterChef Celebrity es uno de los certámenes con mayor audiencia del país. El programa que compite en el rating con El Cantando 2020 le viene dejando dolores de cabeza a los productores de El Trece. En el reconocido desafío de cocina, Telefe cuenta con Germán Martitegui como uno de los jurados más exigentes. Creer o reventar, fue Alejandro Fantino el encargado de revelar una anécdota que dejó muy mal parado al chef de 54 años.

De acuerdo a lo que comentó el periodista en el programa que conduce por ESPN, en una oportunidad pudo asistir al local de comida del famoso cocinero. El episodio ocurrió en diciembre de 2016, precisamente en Olsen, sitio creado por el mencionado jurado que debió ser clausurado por la presencia de ratas.

De hecho, en aquel momento, el propio Pablo Duggan había sido uno de los encargados de denunciar la presencia de dichos animales en el reconocido restaurante: “Germán me llamó. Me pidió disculpas por lo que pasó y me confirmó que tienen un problema con las ratas. Según afirmó, todo se debe a un contenedor de basura que hay en la puerta de Olsen”.

Mientras en la mesa de ESPN FC dialogaban sobre MasterChef, Fantino expresó: "En esa sartén vi que salieron zapallitos rellenos, bife, milanesas, pomarola... Cómo se llama... Martitegui, el que tenía ratas en el restaurante...". Inmediatamente, José 'Pepe' Chatruc lo frenó y lo corrigió: "No, no tenía ratas". Insistente, el santafesino volvió a comentar: "Capaz que no... Unos carpinchos tenía..."

Cuál es el restaurante de Germán Martitegui y dónde está ubicado:

Martitegui es dueño de su propio restaurante, llamado 'Tegui', considerado uno de los mejores de Hispanoamérica y que se encuentra ubicado en el barrio porteño de Palermo Hollywood (Costa Rica 5852, Ciudad de Buenos Aires). En 2019, dicho local fue nombrado como uno de los mejores 50 sitios de comida de todo Latinoamérica. Cabe resaltar que el cocinero tenía pensado abrir 'Marti', pero los problemas que provocó la pandemia por coronavirus terminaron postergando la inauguración.