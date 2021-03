"Lo más importante para esta noche es la precisión y el compañerismo, porque tendrán que dar indicaciones porque hoy trabajarán en duplas", anunció el chef y jurado Damián Betular para iniciar el primer desafío de la quinta semana de Masterchef Celebrity que tiene en vilo a la Argentina. Aunque los participantes, lejos de estar a la altura, se descontrolaron en el estudio de Telefe.

El desafío de la noche consistía en armar duplas para que cocinen nada más y nada menos que con un muro en el medio por lo que los gritos fueron inevitables. Uno de la pareja debía guiar ya que contaría con la receta en mano para avanzar con los platillos que les fueron asignados y ambos debían presentar platos iguales. Como María O'Donnell contaba con su medalla dorada de la semana pasada, eligió a una de las preferidas del certamen: Claudia Fontán. A continuación, las demás duplas quedaron conformadas por Alex Caniggia con Dani la Chepi y Cande Vetrano con Andrea Rincón.

"Me parece que me va a costar mucho comunicarme con Alex", adelantó la Chepi y no estuvo desacertada. Al hijo del Pájaro Caniggia le tocó recibir las instrucciones de Daniela y su malestar fue evidente ya que, al estar acostumbrado a ser otro de los preferidos del jurado, su reacción de incomodidad fue evidente y causó la respuesta en su compañera. "Bueno, no pronuncio las 's' pero hablo más claro que vos", lanzó la Chepi y a Alex no le quedó otra que acatar las órdenes de su compañera. Al momento de finalizar el plato, el joven decidió presentarlo sin puré como sí lo hizo su par y eso le costó su estabilidad en el certamen.

Por su parte, Andrea Rincón ya se había definido como "malísima" para escuchar y se notó a los minutos del desafío ya que uno de los componentes de su receta incluía "papa pisada" y la actriz no tuvo mejor idea que pisarla con sus borcegos lo que desató la ira del jurado, principalmente de Germán Martitegui con quien los desencuentros cada vez son mayores.

De hecho, al momento de dar su devolución, el dueño del restaurante Tegui se dirigió a Cande Vetrano y le dijo que "uno tiene que tener en cuenta el interlocutor que tiene del otro lado. Cuando la tenés del otro lado a Andrea y le decís 'hacé lo que sea' no es lo mismo que decírselo a cualquier otro".

Los peores de la noche de MasterChef

Tal como vaticinaron los propios protagonistas, la dupla de Alex Caniggia y Dani la Chepi fue la peor de la jornada lo que complicó su continuidad en el certamen ya que les tocó ponerse el delantal gris para pasar directamente al jueves de última chance. Donato De Santis no se la guardó y apuntó directamente a la influencer al expresar: "tuviste la oportunidad de ser capitana y dar órdenes, pero no todas las órdenes pararon del otro lado (del muro) y eso perjudicó a la pareja".