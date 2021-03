MasterChef Celebrity: quién se va hoy en la segunda gala de eliminación

MasterChef Celebrity 2 viene mejorando cada vez más con sus números en el rating. Luego de una semana muy intensa, en la que hubo varias disputas y momentos sumamente calientes, esta noche se llevará a cabo la segunda gala del domingo en la que se conocerá un nuevo participante eliminado. Dani La Chepi, Andrea Rincón, Cae, Fernando Carlos, María O´Donnell, Juanse y Candela Vetrano lucharán para seguir participando del reality de Telefe.

Por otra parte, aquellos famosos que continúan formando parte de MasterChef 2 y que cocinarán -al menos- durante la próxima semana y serán observados bajo la lupa de Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, son Sol Pérez, Gastón Dalmau, Hernán El Loco Montenegro, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán y Alex Caniggia.

Pero, ¿quiénes son los candidatos a marcharse en la gala de esta noche? De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los periodistas Fernando Carlos y María O'Donell, el cantante Cae, y la influencer Dani La Chepi tienen muchas chances de quedar eliminados de MasterChef.

Sin embargo, y según los rumores que dieron vueltas en las redes sociales, el próximo eliminado de MasterChef Celebrity 2 será Cae. El artista musical no viene teniendo buenos rendimientos en el programa y, como si fuera poco, no ha logrado convencer a los televidentes con su personalidad.

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y por dónde verlo en vivo:

La segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar este domingo 28 de febrero, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Los sueldos y cuánto ganan los participantes de MasterChef 2

Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.