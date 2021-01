Esta noche, desde las 22.30 horas y por la pantalla de Telefe, se llevará a cabo la gran final de MasterChef Celebrity, en la que Claudia Villafañe y Analía Franchín lucharán por el tan ansiado título, que además otorgará 1 millón de pesos como premio. En la previa del desenlace del programa, Clarín hizo un verdadero papelón y publicó una nota en la que imaginó cómo viviría Diego Maradona el fin del exitoso ciclo de TV.

En el artículo que titularon "Cómo viviría Diego Maradona la final de Claudia Villafañe en MasterChef", imaginaron al mejor futbolista de todos los tiempos viviendo el desenlace del programa con mucha pasión y también lanzando dardos contra algunos de los miembros del jurado. Por ejemplo, indicaron que Pelusa hubiera criticado a Germán Martitegui.

"¿La verdad? A Martitegui no lo trago... Es más falso que un dólar celeste. Además, ¿a quién le copió el look? ¿A Sampaoli? ¿A Agassi? ¿Al Tano Infantino? ¡Pintate un mechón de crema pastelera! Igual, la más dura del jurado fue Dolli Irigoyen... Por momentos me hizo acordar a la enfermera que me llevó de la manito al control antidoping en el Mundial de Estados Unidos 94, después de ganarle a Nigeria... ¡Mete miedo! ¡Aguante, Doña Petrona!", sostuvieron en Clarín.

Asimismo, explicaron que Diego hubiera expresado las siguiente frase sobre su ex esposa Claudia, que esta noche intentará ganarle la final a Analía Franchín, ex pareja de Guillermo Coppola: "A la jabru la voy a bancar siempre, cueste lo que cueste. Es cierto, tuvimos algunas diferencias, sobre todo, por la custodia de mis camisetas, pero Clau es la madre de Dalma y Gianinna, la abuela de Roma y Benja... Fue la mujer más importante de mi vida, sin dudas. Además, cocina como los dioses: ñoquis, ravioles de seso, pescado a la parrilla... ¿Jimena Monteverde? ¡Un poroto al lado de ella!".

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio, noticia que generó una impresionante movilización en distintas partes del mundo. Sin embargo, y pese a que pasaron casi dos meses de su triste partida, en el mencionado medio hegemónico no lo dejan ni un minuto en paz...