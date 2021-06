La muerte por coronavirus que golpea a Georgina Barbarossa a días de la final de MasterChef Celebrity: "No lo puedo creer"

A poco tiempo de la final de MasterChef Celebrity 2, Georgina Barbarossa recibió la peor noticia. El mal momento que vive la actriz y su fuerte testimonio en las redes sociales.

Georgina Barbarossa vive momentos muy complicados. Pese a que se acerca la final de MasterChef Celebrity 2, y que se tiene chances de consagrarse en el programa, en las últimas horas recibió una triste noticia: un ser querido falleció por coronavirus. Se trata de Juan Carlos López, famoso maquillador que también trabajaba con Susana Giménez.

A través de su cuenta de Instagram, Georgina se manifestó con un fuerte descargo en homenaje a Juan Carlos, con quien no sólo compartió momentos de trabajo sino también de amistad: "No lo puedo creer querido Juan Carlos. Me maquillaste hasta hace poco para Masterchef. Volá alto. Para siempre en mi corazón".

Luego de un rato, Barbarossa volvió a publicar otra foto, aunque esta vez en la playa con el nombre "Juan" escrito en la arena. Y para ilustrar la imagen, la actriz le envió otra muestra de afecto a su querido amigo: "Volá alto Juan. Te amamos. Gracias, gracias, gracias. Amén".

Quién era Juan Carlos López, el hombre que murió por coronavirus y que Georgina Barbarossa lamenta

Juan Carlos López era un profesional del maquillaje. Contaba con una larga experiencia en el medio del espectáculo y había tenido la oportunidad de trabajar con grandes figuras como Georgina Barbarossa, Susana Giménez y también varias figuras de renombre.

Hace poco más de un mes, Juan Carlos debió ser internado en terapia intensiva debido a las complicaciones que le ocasionó el coronavirus. Murió a los 66 años, aunque su recuerdo estará por siempre guardado en la memoria de decenas de artistas de la farándula argentina.

Cómo es el estado de salud de Susana Giménez

Susana Giménez, que hace unos días debió ser internada en una sala de terapia intensiva, continúa evolucionando favorablemente, luego de haberse cumplido una semana desde su internación en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. “Permanece estable, con lenta y continua mejoría de la insuficiencia respiratoria. No han aparecido complicaciones”, aseguró Dolores Mayol, asistente personal de la diva, a Teleshow.

Asimismo, en las últimas horas, la presentadora de televisión fue trasladada de una terapia intermedia a una sala común, por lo que muestra muy buenos signos de recuperación.

Cuándo es la final de MasterChef Celebrity 2

La gran final de MasterChef Celebrity 2, en la que Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau se enfrentarán, tendrá lugar el jueves 25 de junio de 2021. La misma será transmitida por la pantalla de Telefe.

Cuánto dinero se lleva el ganador de MasterChef Celebrity 2:

Tal y como ocurrió en la primera temporada de MasterChef Celebrity 2, Telefe repartirá una jugosa cantidad de dinero para el ganador del trofeo en 2021. Además de obtener un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality se llevará 1,2 millones de pesos.