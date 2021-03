Juanse denunció un robo en MasterChef Celebrity 2.

Tras ser eliminado de MasterChef Celebrity, el cantante de rock Juan Segundo Gutiérrez ("Juanse") realizó una dura denuncia contra el certamen culinario. En el aire de Cortá por Lozano, el ex participante de la competencia emitida en Telefe aseguró haber sufrido una misteriosa desaparición de uno de sus elementos de trabajo en la gala de eliminación.

"En el estudio de MasterChef hace mucho calor y hay muchos hornos a 300 grados de temperatura. Hubo un día que me tuve que sentar en un tacho. ¿La verdad? Estaba agotado. Hay que respetar los tiempos de la producción, hasta que cambian algunas cosas y limpian las islas. Pero yo, entre paréntesis, quiero hacer una denuncia: a mí me extraviaron mis recetas", comenzó diciendo el líder de Los Ratones Paranoicos.

Acto seguido, "Juanse" no se animó a decir que lo sufrido se trató de un robo, aunque deslizó: "No creo que haya sido un hurto, voy a decir que se extraviaron. ¿Vos viste el primer plato que entregué? Ese primer plato fue como cuando despega una nave y está lista para llegar a la estratósfera. Lamentablemente, esa instrucción que yo había diseñado para ganar porque yo fui a ganar, quedó trunca".

"No puedo decir mucho, tampoco voy a mentir. Solo sé que se puede recurrir a los tapes que están a la vista de todos y ver el seguimiento de las recetas. No quiero decir que eso desequilibró todo, pero...", agregó el artista, dejando el lugar a la duda sobre lo que aconteció en las cocinas más famosas del país.

Para Juanse, el haber perdido sus recetas fue un factor determinante en su salida de MasterChef

Sin ningún tipo de filtros, "Juanse" exclamó: "Haber perdido mis recetas me descolocó. A mí eso me tiró para abajo. Es como cuando te roban las tapitas de las ruedas del auto: yo tenía cuatro de metal y de repente una pasó a ser de plástico y no sé dónde me la cambiaron".

"Tengo más experiencia que el jurado y comí en muchos más lugares que ellos. Desde el punto de vista de los restaurantes, no te quepa la menor duda de que tengo más experiencia. Vi Ratatouille muchas veces, con eso te digo todo. En Ratatouille está la respuesta a qué pasó con mis recetas", sentenció el rockero, que fue uno de los primeros cuatro eliminados de la competencia que es conducida por Santiago del Moro.