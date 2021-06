Germán Martitegui volvió a ser viral por su fanatismo por Harry Potter

En la noche del martes, Germán Martitegui vistió un particular prendedor con un sutil guiño que no pasó desapercibido para los fanáticos de la saga Harry Potter. De todos modos, no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho en más de una oportunidad, inclusive el pasado lunes.

02 de junio, 2021 | 16.33

Mucha gente está atenta cada noche a lo que sucede en MasterChef Celebrity, el programa más visto de la televisión argentina. No solo por lo que hacen los participantes sino también por todo lo que sucede con el trío de jueces, que rápidamente se ganaron el cariño de muchos hogares argentinos. En ese sentido, Germán Martitegui volvió a ser viral pero no por alguna de sus crudas devoluciones sino por su fanatismo por la saga de Harry Potter: en la noche del martes el reconocido chef usó un pin de las "Reliquias de la Muerte". Germán Martitegui suele destacarse por la sobriedad en su vestimenta, con trajes muy sencillos en los que resaltan los "pines" que en ocasiones utiliza. En lo que va de la semana, el reconocido chef dio dos sutiles muestras de su fanatismo por Harry Potter, que no pasaron desapercibidas para los amantes de la exitosa saga del joven mago. El lunes pasado usó un distintivo verde en la solapa de su saco en el que se leía "Prefect", como se conoce a los alumnos de la escuela de hechicería Hogwarts a los que el Director les dio autoridad por sobre sus compañeros. MÁS INFO Masterchef Celebrity La peor noche de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity El color verde tiene que ver con Slytherin, la casa de Hogwarts con la que se identifica Martitegui. "Inventiva, determinación, un cierto desdén por las normas, astucia, aspiraciones de grandeza y hambre de poder", son algunas de las características que destacan a los alumnos de esta casa, una de las cuatro en las que se dividen los asistentes a Hogwarts en la popular saga literaria de Harry Potter. El chef ya había bromeado con eso algunos días atrás cuando Alex Caniggia resaltó que la corbata que llevaba Martitegui era de la misma casa, hecho confirmado por el propio cocinero. En la noche del martes, Germán Martitegui usó un prendedor de las Reliquias de la Muerte, una imagen que reúne tres objetos mágicos sumamente poderosos, creados por la mismísima Muerte. Inmediatamente las redes sociales explotaron con los fanáticos de Harry Potter bancando al reconocido cocinero. "Martitegui es chef y fan de Harry Potter, como me caso aunque ni me conozca?", "Una vez más, Martitegui demostrando su amor por Harry Potter. Que genio, dios" y "Yo solo quiero que Germán Martitegui me adopté y me compré cosas de Harry Potter, señor seamos Slytherin juntos ahre", fueron algunos de los mensajes en Twitter que mencionaron al chef y su devoción por Harry Potter.