MasterChef Celebrity está llegando a su instancia final. Durante la última gala de cocina, los participantes vivieron momentos sumamente emotivos. Desde la salida de Vicky Xipolitakis, quien quedó eliminada del reality hasta la emoción de Claudia Villafañe, quien se emocionó al dialogar con Andy Kusnetzoff -invitado de la noche- y con el conductor Santiago del Moro.

El programa de anoche en MasterChef tuvo una escena que hizo emocionar a los televidentes. Luego de que presentara su plato ante los miembros del jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, Claudia Villafañe fue sorprendida con dos devoluciones que la hicieron lagrimear.

Por un lado, Kusnetzoff le manifestó: "No puedo hablar tanto del pato (NdeR: el plato que preparó), pero voy a hablar de lo que me produce Claudia. La verdad es que me da mucha emoción por cómo sos, por cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas. Así que no puedo hablarte del pato".

"Puedo hablarte de que hace poco, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné", añadió Andy, haciendo referencia a que se vieron tras la muerte de Diego Maradona, ex esposo de Claudia Villafañe. Larimeando, y con la voz quebrada, el conductor de PH Podemos Hablar le aclaró: "Y… no es por el pato que me emociono. La verdad es que me emocioné porque me dijiste algo que me mostró un poco la persona, la humanidad y la mujer que sos, así que gracias".

La empresaria se mostró agradecida por las palabras y, entre lágrimas, le respondió: "A vos, fue sentido el abrazo". Inmediatamente después, Santiago del Moro también acotó: "Quiero que sepan algo: Claudia está muy dolorida hoy. Cuando entré al estudio estaba rengueando. Esto es para que sepan ustedes con qué contrincante están jugando, una mujer que lo va a dejar todo, como hiciste toda tu vida, Clau".

Y antes de que los chefs continuaran evaluando a los demás participantes, Claudia indicó: "Exactamente, estoy acostumbrada a batallar y quiero seguir en el certamen así que tenía que venir como sea. Un tropezón no es caída".