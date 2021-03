"Te amo infinito": la carta de Gastón Pauls que emocionó a Andrea Rincón

Andrea Rincón se quebró al aire de Masterchef Celebrity al leer la emotiva carta que le envió Gaston Pauls.

Anoche vivió un programa a pura emoción en Masterchef Celebrity. Los participantes fueron sorprendidos al recibir cartas escritas por amigos, familiares y personas queridas que les brindaban su aliento para poder pasar el desafío. Como era de esperar, la idea de la producción desestabilizó a varios de los concursantes, especialmente a Andrea Rincón, que fue sorprendida llorando y riéndose a carcajadas por momentos.

Con curiosidad, Santiago del Moro le consultó de quién era la carta que había recibido y Rincón reconoció que el responsable de sus lágrimas era Gastón Pauls. "Es como un ángel guardián para mí. Nos cuidamos mutuamente. Es hermoso lo que dice”, reveló la actriz, muy afectada con lo que se leía en la carta.

Después, la participante se animó a leer las hermosas palabras que Pauls escribió para ella: “Te amo ayer, hoy y siempre, por tu corazón, por tu alma, por tus ovarios, por tu sensibilidad, por todo lo que sos. Estás en este mundo para llenarlo de amor, seguí brillando como lo hacés, te amo infinito”.

La historia de Andrea Rincón sobre las adicciones

Días atrás, Rincón visitó Seres Libres, el programa que conduce Gastón Pauls en Crónica TV que tiene como objetivo desarrollar en primera persona y crudamente el mundo de las adicciones. Allí la actriz contó su historia personal con las drogas y reconoció que "la cocaína es un infierno".

La actriz contó quiénes la ayudaron a atravesar esa oscura etapa de su vida y destacó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa. “Llegué a tocar fondo. Mi fin y mi cometido era morirme, lo tenía clarísimo. Yo había tenido un intento de suicidio y dije no le puedo hacer esto a los que amo, pero me costaba vivir. Me cortaba los brazos a los 4 años”, detalló sobre su difícil situación en un mano a mano con Pauls.

Sobre las sustancias que más daño le hicieron, comentó que fueron la cocaína y el alcohol. "Consumía tanto que necesitaba bajar. Consumía sola agazapada por días, el mundo se detenía. La cocaína es el infierno. El alcohol es algo muy similar, pero no te lleva al mismo lugar”, afirmó Rincón.

Por su lado, Pauls tuvo la iniciativa de crear este espacio en Crónica TV también por su historia personal y su lucha contra las drogas. El actor de Nueve Reinas consumió cocaína desde los 17 años hasta los 36. "Después de mucho tiempo de consumo me encontré sintiendo que iba a perder todo. Y creo que ahí hubo una iluminación. Lo primero que tuve que hacer es lo que deben hacer todos los adictos del mundo: reconocer que tenés una enfermedad y no podés solo", admitió el actor en una entrevista con La Nación.

Según recordó Pauls, hizo su click después de varias noches sin dormir. "Sentí que me moría", reconoció y contó que, en ese momento, "no sabía ni cómo rezar, levanté la cabeza y dije: 'Dios, sacame de acá, yo solo no puedo'".