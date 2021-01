MasterChef Celebrity fue uno de los programas más exitosos del país en 2020, que estuvo colmado de inconvenientes originados a causa de la pandemia por coronavirus. Los productores de Telefe estuvieron astutos y tomaron la decisión de hacer un reality conformado por famosos como Claudia Villafañe, El Turco García, El Polaco, Analía Franchín, Rocío Marengo, Patricia Sosa e Ileana Calabró, Vicky Xipolitakis, Boy Olmi, Belu Lucius y el Mono de Kapanga, entre otros.

Con la conducción de Santiago del Moro, los participantes deben someterse a diversos desafíos de cocina y evitar la eliminación de cada domingo. Y por supuesto, para poder avanzar en cada instancia, deben recibir el visto bueno de los miembros del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, los exigentes chefs que analizan cada plato.

De acuerdo a lo que se pudo saber hace poco más de un mes, MasterChef contará con una segunda edición en 2021: Flavia Palmiero, Sol Pérez, Andre Rincón y Candela Vetrano integrarán el programa. Asimismo, y según aseguraron en América TV, hay una lista de nombres posibles que también podrían integrar el reality: Mex Urtizberea, Karina Jelinek, Darío Lopilato, Catherine Fulop, Lola Latorre, Gladys "La Bomba Tucumana", Pablo Lescano, Hernán Drago, Dalia Gutman, Carolina "Pampita" Ardohain, Agustín "Cachete" Sierra, Jimena Barón y Marcelo de Bellis.

Pese a que hay muchas celebridades con intenciones de formar parte del programa de Telefe, que lideró el rating de la televisión argentina en 2020, se conoció que una famosa no quiere integrarlo. Se trata de Marcela Tinayre, a quien le ofrecieron integrar el jurado.

Quién es la jurado que rechazó participar del reality

En diálogo con Por si las moscas, programa emitido por La Once Diez y Radio de la Ciudad, Marcela Tinayre -conductora de TV y con experiencia en Utilísima- explicó el motivo por el que rechazó sumarse a la segunda edición de MasterChef Celebrity: "Soy fanática de MasterChef, fuera de nuestro programa ese es el mejor y felicito a los que hicieron el casting. Me encanta. Me llamaron para el año que viene, pero prefiero que no".

"Este año la pasé muy mal y esto me modificó mucho la forma de pensar, yo cocino pero no quiero más presiones... Quiero un 2021 más relajado, volver con mi programa en marzo y estar tranquila. Pero el ciclo me parece fantástico", agregó Tinayre.