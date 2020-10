El jueves de pre eliminación en Masterchef Celebrity no importaba la innovación, la creatividad ni la técnica a la hora de armar un plato que deleitara al jurado. No por eso, la consigna fue más fácil ya que los participantes tuvieron que apelar a la memoria emotiva a través de la comida. Mientras al pensar en los platos de la infancia muchos hicieron puré, milanesas o pastel, Boy Olmi hizo langostinos, algo que a todos les llamó la atención.

“Íbamos a comer a restaurantes y había un momento en que mi abuelo decía ‘ad libitum’, que quería decir que podíamos pedir langostinos, me quedó siempre, cocino langostinos todo lo que puedo”, explicó sobre su plato y dijo que le hizo algunas modificaciones: “La idea de aggiornarlo se inspira en un plato que a un amigo le gustaba que combina langostinos, con peras, papines y lima”.

Luego fue el turno de presentar formalmente su plato al jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. En ese momento, volvió a recordar: “Se llama 'ad libitum’, que quiere decir a tu gusto, al tu placer, es lo que decía mi abuelo cuando nos permitía en un restaurante comer langostinos”.

“Es un producto que es raro que a un niño le guste”, dijo Betular al probar el plato y Donato agregó: “Me gusta, pero no me llega, es difícil imaginármelo, en otra prueba es interesante” y Martitegui cerró: “Puse énfasis en que no pierdan la conexión con el recuerdo pero que sea contemporáneo, no me emociona porque no me conecto con la infancia, cuando elijo algo para emocionar a alguien elijo un plato que más o menos todos hayan comido”.

Luego de enfrentar al jurado, él mismo reflexionó sobre el plato que presentó: “Es una cosa exótica y no reúne toda las características que ellos quieren para traer la música de violines con el plato de la abuela”.

Tras la ronda, él y Patricia Sosa fueron los primeros en dar un paso al frente para escuchar el veredicto del jurado: “Presentaron dos platos que hablaron de ustedes, ambas historias espectaculares, les agradecemos pero el delantal negro es de ustedes”.

¿Boy Olmi es el próximo eliminado?

Si bien aún tiene chances de salvarse, resulta extraño que desde Telefe hayan anunciado que será uno de los invitados de "Podemos Hablar", ciclo que tiene la fama de "spoilear" los eliminados de las galas de domingo.

Lo que resulta extraño es que desde la producción de Telefe ya revelaron los invitados al programa "Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff y el actor es uno de ellos. Recordemos por allí pasaron Ignacio Sureda y "El Mono" de Kapanga, un día antes de que se transmita que abandonaban la competencia. La pregunta que surge, y la más obvia, es ¿Boy Olmi es el tercer eliminado de MasterChef Celebrity?