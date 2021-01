No son horas fáciles para la madre de Dalma y Gianinna.

No son horas fáciles para Claudia Villafañe. Es que, más allá de haber alcanzado la final de MasterChef Celebrity, la ex esposa de Diego Maradona atraviesa un delicado momento que hizo público una vez conseguido el pase a la definición ante Analía Franchín. "Mi mamá, nunca quise decir nada hasta el momento, no está bien de salud", explicó la Tata (como la apodaron en el certamen culinario) visiblemente emocionada por el logro alcanzado.

Luego de dejar en el camino a El Polaco, Claudia quebró en llanto y manifestó: "Es muy difícil no poder hablar y poder sacar todo lo que tengo adentro. Lalo me dijo que no había que llorar en tele, me tocó hacer el programa en un momento de pandemia sin laburo, donde mi laburo todavía no volvió".

"Me costó mucho aceptarlo, y cuando lo acepté le agradecí tanto a la vida y al cielo, y a todos los que me convocaron", aseguró la madre de Dalma y Gianinna Maradona, y agregó: "Empecé a disfrutar otra cosa, espero estar a la altura de la final, ponerle mucho sazón a ese plato y poder, un poquito, no todo porque me falta seguir aprendiendo. Poder demostrarles a ellos que puedo y todo lo que me enseñaron".

La madre de Claudia Villafañe se llama Ana María Elía y tiene 83 años

En ese momento, fue cuando Claudia Villafañe realizó emotivas dedicatorias de su avance a la finalísima del domingo. Mencionó a sus nietos, a sus hijas, y a su madre, quien pasa por un difícil momento y su hija fue la encargada de hacérselo saber al público. Ana María Elía tiene 83 años (su cumpleaños fue el pasado 8 de junio) y pelea contra un duro cuadro sanitario.

"Se lo dedico a mis nietos, a Benja y a Roma, a Dalma y a Gianinna. Y a mi mamá, nunca quise decir nada hasta este momento: no está bien de salud. Todo lo que aprendí y todo lo que soy se los debo a ella y a mi mamá", manifestó la finalista, que cuenta con el apoyo de gran parte de los televidentes para hacerse del trofeo de campeona en MasterChef Celebrity.

Este domingo, desde las 22 horas, Claudia Villafañe irá por el título de MasterChef Celebrity ante Analía Franchín. Ambas fueron las cocineras más destacadas de la gala del jueves, en donde El Polaco fue el elegido para abandonar el certamen. En medio de aplausos y de reconocimientos, el famoso cantante de cumbia se marchó con la frente en alto: "Hasta acá llegué".