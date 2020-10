Julieta Nair Calvo revolucionó Twitter al realizar una crítica directa a MasterChef Celebrity, el programa de Telefe que es un fenómeno en el rating y las redes.

La actriz conocida por participara en varias tiras de la productora Pol-Ka, propiedad de Adrián Suar y el Grupo Clarín, se mostró activa en las redes comentando el concurso de cocina y lanzó una crítica interesante con respecto a los platos que se elaboran en el programa. Su mensaje sumó seguidores y detractores, pero no pasó desapercibido.

En concreto, Calvo se quejó de la dominante presencia de platos con carne durante el ciclo gastronómico. En algunos casos, esa decisión dependió de lo elegido por los participantes, pero en otros la consigna incluyó preparaciones con animales. De hecho, en el programa del lunes, los famosos tuvieron que preparar un pollo y usar hasta los menudos del mismo.

"No deberían cocinar tanta carne... No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla... podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", lamentó la actriz desde su cuenta de Twitter.

El mensaje fue recogido por otros usuarios que siguen el programa y dividió las aguas. mientras una persona pidió que se hicieran platos vegetarianos por la presencia de participantes con esa filosofía, como Patricia Sosa, otros replicaron que se cocinan ambas cosas y que un "masterchef" debería hacerlo.

Ante la repercusión, Calvo se sumó otra vez a la discusión e hizo una pequeña aclaración. "Yo no soy vegetariana, eh, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne... Ya siento hasta que no está bueno... Es mi opinión... ¡el programa me divierte mucho! No se enojen", indicó.

Desde el comienzo de MasterChef Celebrity los platos fueron muy variados y recorrieron desde los lugares más cómodos para los competidores hasta platos de otras culturas, muy alejadas del paladar de los famosos. Sin embargo, nunca se les pidió que realizaran platos vegetarianos como consigna, algo que sí pasó con las carnes.

Si bien ningún integrante del programa le respondió a la actriz que fue parte de Las Estrellas, está claro que los animales serán parte habitual de la cocina de MasterChef. Quizás, una frase del jurado Germán Martitegui durante la emisión del lunes podría resumir la postura del ciclo: "Parte de honrar el animal que tienen enfrente es utilizarlo todo. No desperdiciar nada".