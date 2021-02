El conductor se mostró entristecido en las redes sociales.

En las últimas horas, el fallecimiento de Carlos Saúl Menem sorprendió a los argentinos. Durante la mañana del domingo 14 de febrero, el político riojano murió a los 90 años de edad, internado en el Sanatorio de Los Arcos y tras batallar contra un delicado estado de salud. Varias fueron las personalidades que lo despidieron a través de las redes sociales. Entre ellas, el conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli exhibió un mensaje sentido y cargado de emotividad ante una pérdida que lamentó públicamente.

"Siento una gran tristeza por el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. Todo mi afecto y cariño a su familia, especialmente a sus hijos y a Zulema", fueron las palabras de Tinelli, quien contó en varias oportunidades con la presencia del ex presidente en VideoMatch. Ya sea en el estudio o en informes grabados, el político aportó su granito de arena en el ciclo de entretenimientos que marcó una época en la década de 1990.

Marcelo Tinelli no ha sido el único que se expresó para despedir a Carlos Menem. El ex presidente Mauricio Macri también fue parte de los mensajes de adiós a quien supo ser Jefe de Estado entre los años 1989 y 1999. Por su parte, el mandatario Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner les enviaron sus condolencias a amigos y familiares del dirigente fallecido.

Zulemita reveló cómo fueron los últimos momentos con vida de Carlos Menem

No son horas fáciles para la familia de Carlos Menem. El ex presidente de la República Argentina falleció a los 90 años de edad, este domingo 14 de febrero, en el Sanatorio de Los Arcos. Luego de combatir durante varias semanas contra un grave estado de salud, el ex presidente murió dejando golpeados a familiares y amigos. Entre ellos, su hija Zulemita enfrentó a las cámaras para agradecerle a la prensa por el respeto y recordar a su padre envuelta en un emotivo llanto.

"Mi papá se fue, se fue luchando hasta último momento como lo hizo siempre, durante toda su vida. Les quiero agradecer por la fuerza que nos están haciendo llegar. Se fue en paz, y acompañado por todo el amor que le tenemos y le vamos a tener. Acompañado por toda nuestra familia", aseguró Zulemita, quien fue fruto del matrimonio que Carlos Menem mantuvo con Zulema Yoma.

Revelando detalles de los últimos momentos de Carlos Menem con vida, Zulemita contó: "Los momentos que estuvo consciente le pregunté 'papá, ¿cómo hacés para estar así con tanta fuerza?'. Lo único que me hacía era así (un gesto con la cabeza). Va a descansar en el cementerio islámico con mi hermano, a pesar de que el profesaba la religión católica, pero va a estar con mi hermano".