Marcela Tinayre enfurecida por la fake news sobre la salud de Mirtha Legrand: "Es muy desagradable lo que hacen"

La hija de Mirtha Legrand se despachó contra quienes aseguraron que "La Chiqui" había fallecido.

Recientemente se propagó en redes sociales un lamentable rumor sobre la conductora más longeva de la televisión argentina, Mirtha Legrand. Indignada, Marcela Tinayre, su hija, aprovechó su programa en KZO para desmentir el trascendido y, ya que estaba, cargar contra el periodismo y las redes sociales por alimentar las fake news.

"Si me permiten dos minutos voy a hablar de una noticia que recién la veo. Leo una noticia de un diario de mierda, que lo levantaron algunos… que dieron por muerta Mirtha Legrand", arrancó Tinayre sin medias tintas al aire de Las Rubias. "Es un diario que ni lo voy a nombra porque es una mierda, obviamente, entonces es muy desagradable lo que hacen", lanzó.

En la noche del lunes 19 de julio, Twitter se llenó de memes y publicaciones referidas a la supuesta muerte de la diva de los almuerzos a sus 94 años. “Médicos del Hospital San Roque, han confirmado el fallecimiento de la reconocida actriz y conductora argentina Mirtha Legrand” expresaba el tuit que se volvió viral en la red social del pajarito que cosechó condolencias de todo tipo.

En este sentido, la hija de "La Chiqui" siguió con su descargo contra los medios que se subieron a la fake news. "Parece que no saben hacer periodismo y les gusta mucho mucho hacer el mal. "A ese diario (cuyo nombre no reveló) no hay que leerlo, es una gran mierda, es pura mierda, es basura", lanzó.

Más adelante, sobre la salud de Mirtha Legrand quien aun está alejada de los medios, Tinayre expresó: "Por suerte, mi mamá está fantástica, está divina y esta noche salimos a comer con un montón de amigos". Enfurecida, cerró: "Basta de fake news haciendo daño a la gente. Que la mierda se junte con la mierda, que no traten de mezclar a la gente. Yo, si fuese mi madre, voy con acciones judiciales de inmediato. Ojalá lo haga".

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su regreso a la televisión?

A más de un año alejada de los medios, Mirtha Legrand se explayó sobre su estado de salud, sus ansias por volver a su ciclo y sus miedos ante la llegada de nuevas cepas del desperdigado virus al país. A pesar de que a finales del año pasado estuvo al frente de una emisión especial de La Noche de Mirtha, la celebridad extraña a las cámaras en su cotidianidad.

En diálogo con Teleshow, la figura de El Trece reveló que piensa retomar las riendas de sus programas en la próxima primavera, cuando el frío invierno haya quedado atrás y los riesgos de contagio sean menores, ya que en lugares con bajas temperaturas el virus suele propagarse con mayor potencia. “No estén preguntando cuándo vuelvo cuando está apareciendo una nueva cepa”, expresó la protagonista de Los Martes Orquídeas, en alusión a las últimas mutaciones del virus que ya conquistaron muchos países.