Luis Majul se fue del Grupo América a principios del 2020 y acusó al "cristinismo"

Durante el último verano LN+ incorporó a varios periodistas opositores. Algunos de ellos, desde América TV, como es el caso de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann. Otro que hizo ese movimiento pero a principios del 2020 fue Luis Majul, que mudó sus programas periodísticos al canal del diario La Nación. Ahora Majul salió a despotricar contra su ex canal y lanzar que las condiciones de trabajo allí eran "tóxicas".

LN+ decidió que en el año electivo iba a apostar por recrudecer su línea opositora. Para eso incorporaron a algunos de los principales periodistas anti oficialistas. Las figuras rutilantes que sumó LN+ fueron Alfredo Leuco, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Estos últimos llegaron después del excelente desempeño que tuvieron en sus programas de América TV y A24 durante el 2020.

La salida de Jonatan Viale del Grupo América parecía haber sido sin mayores problemas pero recientes publicaciones suyas en las que habló de "libertad" lo pusieron en el medio de la polémica. Varios de sus ex compañeros de canal salieron a cruzarlo, como Alejandro Fantino, Jorge Rial y Fabián Doman. Pero ahora fue el turno de Luis Majul en pegarle al canal que manejan Daniel Vila y Claudio Belocopitt.

En charla con Por si las moscas, por La Once Diez / Radio de la Ciudad, Majul afirmó: "Yo me fui porque las condiciones de trabajo eran tóxicas". En aquel momento el periodista había apuntado al "cristinismo" por su partida y ahora confirmó que las razones por las que se fue de América y A24 "se sostienen". "Lo que yo tenía que decir se los dije en la cara a dos accionistas de América y A24", agregó Majul.

Luis Majul volvió a hablar de su salida del Grupo América

El periodista también ahondó en la cantidad de colegas que se sumaron a LN+: "La mayoría de los periodistas que estaban ahí me llamaron para decir ‘Luis ¿Por qué te fuiste? Aguantá, nosotros estamos igual’ y yo les dije ‘muchachos, con este nivel de malestar no puedo trabajar porque soy una persona grande’. Cuando eso sucedió, yo ya me veía venir que muchos no se sentían tan cómodos y podían buscar otras opciones".

De todos modos, Majul se encargó de aclarar que él no sintió que haya habido situaciones de censura en su caso: "Nunca me sentí menos libre". "La verdad LN+ es un lugar incomparable para trabajar", alabó al medio en el que se desempeña actualmente. El periodista se encuentra listo para estrenar la temporada número 22 de La Cornisa, la segunda desde LN+, que comenzará este domingo 7 de marzo desde las 20.30 hs, donde lo acompañarán Federico Andahazi, Silvina Martínez, Agustina Girón, Hugo Macchiavelli y Luis Gasulla.