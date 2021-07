Luciana Salazar fulminó a Cinthia Fernández por su candidatura: "hay que estar preparado"

La mediática no se guardó nada y cargó contra Cinthia Fernández por su candidatura a diputada.

Que Luciana Salazar y Cinthia Fernández no son amigas es un hecho, pero recientemente la rubia no se guardó nada y cargó contra la panelista de Los Ángeles de la Mañana por su candidatura a diputada por el partido Unite. Sin pelos en la lengua, Luciana sugirió que Cinthia no está preparada para enfrentar el cargo.

Si bien en un principio Luciana Salazar aseveró que no tiene nada particular con Cinthia Fernández, lanzó: “No me voy a meter con ciertas personas que fueron violentas conmigo, yo no soy esa clase de persona. Lo que tenga para decir sobre la farándula en la política, y en general, es sobre la gente que no está preparada ni capacitada. Es una opinión personal”.

En este sentido, consideró: “Yo no me voy a meter en la vida de ella, lo que haga o no haga. No diría jamás a quién voto, soy muy precavida con eso, pero lo importante es prepararse”. Luego, la rubia hizo una salvedad con el bailarín y jurado de La Academia Hernán Piquín, quien será candidato a concejal en Pilar.

“Hay una diferencia. Hernán es una persona que está identificado con la cultura. Es un representante de nuestra cultura, tiene sus méritos, él se va a ocupar de la cultura”, observó. “Me gustan las buenas intenciones de cualquier persona, pero con las buenas intenciones no llegamos a ningún lado. Tiene que haber de todo, buenas intenciones, capacitaciones y no lo digo por ella, sino en general por lo que pienso”, lanzó.

Sin perder el eje, volvió a referirse a Cinthia Fernández y disparó: “Por opinar de política no podés candidatearte para algún puesto. Me parece que no, que hay que estar preparado. A mí me lo recontra ofrecieron, me recontra testearon, pero por lo menos un mínimo curso exprés para saber la Constitución hay que hacer”.

Por último, reforzó su ninguneo inicial y completó: “Necesitamos gente idónea, con capacidad. No lo digo solo por un personaje popular. Cualquier persona que quiera entrar en el Congreso o tener un cargo público mínimo debe saber lo esencial, la Constitución”.