Crecen los rumores de romance entre Martín Redrado y Tamara Bella

Cuando todo indicaba que el conflicto entre el economista Martín Redrado y la modelo Luciana Salazar se resolvería en la Justicia, una serie de rumores no sólo pusieron al conflicto de la ex pareja en la pantalla sino que podría recrudecerlo a partir de la última información que difundieron tanto Mercedes Ninci como Rodrigo Lussich, cuyas teorías apuntan a un romance entre el político y la conductora Tamara Bella.

Este lunes, en Intrusos en el espectáculo, Rodrigo Lussich tiró la bomba sacando a relucir una foto que vincula a la presentadora con Redrado, que data de diciembre en la que la rubia aparece abrazada a Tomás, el hijo del economista con quien hace unos meses Luciana Salazar tuvo un encontronazo a través de las redes sociales tras compartir chats entre ellos.

“La foto es la bomba", afirmó Lussich. "Redrado y Tamara estuvieron juntos en un evento, donde habría nacido lo que hoy dicen es una correspondencia. Esto sirve para entender y rearmar este rompecabezas". De todos modos, para el periodista la foto no significa esencialmente un romance entre el político y la participante de Bienvenidos a bordo, por lo que aclaró que "con la foto se abren dos ventanas, esto es el cumpleaños de Tomás a fines del año pasado, o la relación la tiene el hijo o le presentó al padre en este cumple y la conoció Martín a Bella”.

La información que dio Mercedes Ninci

El fin de semana en El Show de los Escandalones, la periodista Mercedes Ninci fue como invitada y reveló, en medio de la pelea mediática y judicial que lleva adelante con Luciana Salazar, que Martín Redrado mantiene conversaciones y mensajes con la conductora y modelo, Tamara Bella. “Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. Ella llama a una amiga mía todos los días. Ella está en Argentina y él está en Miami y hablan todos los días desde fines de diciembre”, lanzó Ninci.

“A mí no me gusta venir a los programas de televisión a calentar sillas. A mí me gusta dar primicias. Redrado la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”, insistió. De todos modos, hasta el presente, tanto el economista como la animadora niegan rotundamente no sólo el vínculo sino, incluso, conocerse.