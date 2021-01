Las panelistas Connie Ansaldi y Luciana Salazar mantuvieron un fuerte cruce por las redes sociales que terminó en insultos y acusaciones de "falsa sororidad". Ansaldi bloqueó a Salazar y evitó continuar con la discusión que empezó.

Todo arrancó con una serie de mensajes despectivos de Ansaldi, panelista de Los Ángeles de la Mañana. El primero fue al comparar a Moria Casán con Salazar y acusarla de "no vivir como argumenta". Luego, la panelista de Polémica en el Bar mostró los mensajes de Ansaldi cuando la elogiaba y los contrastó con las críticas repentinas.

"Que te paso @connieansaldi , la desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo mas y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", escribió Salazar. Ansaldi tiene afinidad ideológica con el macrismo y en las redes se muestra como antiperonista.

La respuesta no tardó en llegar. "Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era en gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT", escribió Ansaldi.

El mensaje despectivo generó una ola de críticas y Salazar salió al cruce: "Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diria que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria".

Salazar luego acusó a Ansaldi de falsa sororidad por compararla con un gato y señaló que la bloqueó de las redes sociales. "Se va a tener que hacer cargo en la justicia de las barbaridades y mentiras que dijo. Ya una vez perdió un juicio contra Silvina Escudero", sostuvo.

"La verdadera inclusión no está en las “formas apropiadas” sino en tomar acciones q realmente transformen la vida d las personas. Q la mejoren. Involucrar generosamente a extraños para aportarles y sumar. Lo políticamente correcto se lo dejamos a los q viven d las apariencias", se defendió Ansaldi.