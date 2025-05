¿Por qué y cómo evitar que los paraguas se doblen?

Cómo evitar que un paragua se doble.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que gran parte del martes y miércoles de la última semana de mayo se encuentran afectados por lluvias. Esto genera que para salir a la calle sea necesario el uso de un paraguas eficaz con el fin de no mojarse. Aunque la presencia del viento puede provocar que este se termine doblando y se rompa.

No todas las personas que circulan en la Argentina son amantes del paraguas para protegerse de la lluvia. Algunos manifiestan que es un objeto molesto y difícil de transportar en calles muy concurridas. Lo acusan de provocar más problemas que soluciones. Mientras que otros ciudadanos apuntan al tamaño y el guardado de este cobertor. La inclinación por usar una campera impermeable pareciera que gana cada vez más adeptos.

Cómo evitar que un paragua se doble.

"Compré el paraguas más compacto que encontré para llevar en la cartera porque en los últimos días me harté de que agarren lluvias de minutos que no justifican cargar un paraguas de los grandes", expresó OperaRosa, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Es posible apreciar que se trata de un producto con un tamaño justo para que pueda guardarse en cualquier bolso o mochila cuando no se encuentra en uso.

Lo particular de los paraguas compactos y con poco peso es que no son muy recomendables para jornadas donde el viento está presente. No todos disponen de una protección especial para evitar doblarse frente a una ráfaga que dejará a la persona descubierta. El material elegido para la confección también debe estar en la consideración al momento de realizar la compra. Algunas telas son ideales para repeler los líquidos pero se dañan fácilmente ante otros efectos del clima.

Otra consideración es la manera en la que se aplica el cierre del paraguas, ya que puede afectar a la duración del mismo y su capacidad de resistencia frente al viento. Si se lo pliega de forma brusca, las varillas comenzarán a reducir su eficacia, además de que no podrán mantenerse montadas. Es importante respetar el proceso señalado por el fabricante para que la calidad de uso del objeto se extienda. También se aconseja no realizar movimientos bruscos que puedan generar golpes o cortes sobre la tela.

¿Cuándo dejará de llover?

De acuerdo a la información brinda por el SMN, las probabilidades de lluvia en la provincia de Buenos Aires irán disminuyendo a medida que se acerca la noche del martes 27 de mayo. Se pasará de un 40% de chances de precipitaciones a 0%. Sin embargo, las temperaturas sufrirán un cambio más que considerable a diferencia de lo que se venía experimentando en los últimos días.

Para el miércoles 28, se espera una jornada nublada y con una temperatura mínima que rondará en los 6 grados, mientras que la máxima quedará fijada en los 12. Algo similar se apreciará durante el próximo jueves. En tanto que en gran parte del viernes, sábado y domingo 1 de julio se observará un pequeño incremento en los valores térmicos, además de la presencia del sol en el cielo.