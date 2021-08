De qué signo es Messi y que indica el horóscopo sobre el futuro de Messi

La salida del futbolista del Barcelona dejó en plena incertidumbre al rosarino y los astros tienen una respuesta sobre su destino.

Lionel Messi es la persona más nombrada en redes desde el anuncio de su salida de Barcelona y su llegada al PSG de Francia. Cada paso que da es comentado por los usuarios de internet, a quienes no se les pasa un detalle. De esa manera, una de las curiosidades más llamativas que se volvió tendencia en los últimos días fue el signo zodiacal del jugador y la frase “de qué signo es Messi” es una de las más buscadas en Google.

La Pulga nació un 24 de junio, por lo que pertenece a Cáncer, el signo de la sensibilidad y el arraigo a las personas, según los expertos. El símbolo de Cáncer es el cangrejo y su definición afirma que quienes nacieron bajo el mismo son emocionales, cariñosos, protectores y simpáticos. De ese modo, lo que dominaría la personalidad de Messi, según el orden de los astros en el momento de su nacimiento, serían los sentimientos, la sensualidad y el amor.

Según su horóscopo, en estas semanas el esposo de Antonela Roccuzzo tendrá una excelente capacidad de trabajo, actuación y dinamismo, así como también una gran confianza en las decisiones que toma y en la manera en que actúa para conseguir sus ideales. Además, son buenos días para que Lio organice reuniones para llegar a acuerdos justos para todas las partes involucradas. Sin lugar a dudas, los astros están del lado del 10, ya que cada dato que arrojan es una esperanza para su futuro profesional.

Triste despedida del Barça

“No sé si voy a poder hablar. En este último día estuve pensando, dándole vueltas para ver qué podía decir. No me salía nada. Estaba bloqueado como lo estoy todavía ahora. Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto”, lanzó Messi en su descargo de despedida del club que lo vio nacer. “El año pasado, cuando se armó el lío del burofax lo estaba. Sabía lo qué tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa”, continuó.

“Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad”, lanzó y concluyó: “Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver. Así se lo prometí a mis hijos. Me queda agradecer lo vivido a mis compañeros, excompañeros, a la gente del club que estuvo al lado nuestro y a los que no vemos”.