Ricky destrozó a dos participantes y La Sole lo cruzó: "No me gustó nada"

Tenso momento en La Voz Argentina. Dos participantes fueron duramente juzgados por parte del jurado, mientras que Soledad Pastorutti intentó apaciguar las aguas.

Durante la noche del domingo se vivió un momento tenso en La Voz Argentina. Es que Mau y Ricky tuvieron palabras muy duras para con dos participantes y Soledad Pastorutti intentó calmar las aguas generando tensión en el estudio. Todo comenzó con una batalla del team de Ricardo Montaner, en donde un dúo de cantantes (Sebastián Pérez y Santiago Manrique) se batió a duelo para saber quién avanzaría a la etapa del Knock Out.

“Los vi nerviosos, y creo que eso siempre es el enemigo en estas situaciones. Pero fueron remontando, estuvieron bien por momentos y raros por otros. Seba te vi un poquito más nervioso, tenés una voz linda, pero estaba como cerrada”, comenzó diciendo Lali Espósito. Y en ese momento, cuando la palabra la tuvieron Mau y Ricky, fue el mayor de los hermanos el que decidió ser absolutamente tajante.

Sin filtros, Ricky aseguró: “Yo estoy de acuerdo con Lali. Se los digo con humildad, no me gustó nada. Son muchísimo mejor de lo que demostraron, y me da dolor decirlo, no me gusta eso. Si tengo que elegir, me gusta el color de voz de Sebastián. Pero me hubiese gustado que me gustara más”.

La palabra de La Sole y la decisión de Ricardo Montaner

Si bien la sintonía de los jurados fue la misma y todos coincidieron en que la presentación no fue la mejor, Soledad Pastorutti intentó calmar el clima expresando las razones por las que cree que este dueto no funcionó: “Creo que podrían haber dado más, pero entiendo que cantar a dúo no es tan fácil. Me hubiese gustado que interactúen más entre ustedes, porque son como el ying y el yang, son tan diferentes... Pero las dos voces estuvieron bien”.

Al momento de hablar Ricardo Montaner, quien debía tomar una decisión tras esta fallida presentación, el músico optó por ser más suave que sus hijos y decidió inclinarse por Sebastián Pérez. De todos modos, aclaró: "Efectivamente, ninguno estuvo a su máxima expresión, lamento que no suban a este escenario mejor preparados o menos nerviosos, pero pienso que la plataforma de La voz Argentina nos enseña a ir mejorando. Él (Sebastián) ganó la batalla, pero sigue en deuda conmigo, yo creo que puede dar muchísimo más”.