"Podrían haber puesto a alguien más pesado": la feroz crítica de Oscar Mediavilla sobre Mau y Ricky en La Voz

El músico y productor se manifestó sobre el formato de La Voz y su decisión de haber puesto a los hijos de Ricardo Montaner en el jurado.

A pocos pasos de la gran final del reality show de canto La Voz Argentina, el productor Oscar Mediavilla opinó públicamente sobre el desempeño de los hijos de Ricardo Montaner en el jurado, Mau y Ricky Montaner, y sobre el show en sí. Junto con su padre, Soledad “La Sole” Pastorutti y Lali Espósito, el dúo musical de hermanos recibe a los aspirantes en el escenario y, posterior a su presentación, dan sus devoluciones. Para Oscar, el programa sería más interesante si tuviese otro tipo de formato.

“Nunca me llamó la atención. Nunca me gustó mucho el formato ese, y no lo digo porque no me hayan llamado, no es eso”, comenzó Mediavilla, durante una charla en Mitre Live. “Me parece que hay formatos mucho más lindos, me parece mucho más lindo ver cómo se mueven los artistas”, agregó, en referencia al poco tiempo que aparecen en escena los participantes de La Voz. “Yo me acuerdo cuando hacíamos el Cantando, aparecía desde un gaucho... Y, de hecho, ganó un carnicero que era gordo”, añadió, en relación a lo poco estereotipado que era el show desde su punto de vista.

“A mí no me llama mucho la atención. Después lo que pase adentro en el programa, a todo lo valoro. Conozco mucho a Soledad, a Lali, a Montaner. A los hijos cuando los conocí eran más jovencitos”, prosiguió. A pesar de que admite que no sigue tanto al programa, aclaró que no es nada en contra de él en sí, sino que simplemente no es un formato que le guste en lo personal. “Factor-X es un programa que me encanta, me parece hermoso”, distinguió. “Éste está bueno, se dan vueltas las sillas, pero no me calienta verlo”.

Cuando el periodista Juan Etchegoyen le preguntó si le parecía bien la presencia de Mau y Ricky o si deberían haber elegido a otros con más trayectoria, Oscar respondió que, quizás, los músicos fueron elegidos porque todos pertenecen a la misma discográfica. “Por ahí la idea era poner a dos pibes jóvenes que empezaron a tener éxito, por ahí podrían haber puesto a alguien más pesado”, pensó.

La experiencia, la mirada artística y la industria de la música

Asimismo, opinó que no es ninguna tarea sencilla recibir diferentes artistas y determinar quién está en condiciones y quién no para ganar el concurso, y que tiene que ver con la mirada, en el sentido de la sensibilidad para comprender el arte de cantar y en la experiencia de haber transitado ese lugar. “La mirada para descubrir a un artista tiene que ver con alguien que entienda. Si vos te dedicás a cantar, por ahí podés ser más objetivo”, añadió.

Aunque dejó en claro que no quería opinar sin estar muy informado sobre el tema, ya que no sigue al programa todas las noches, habló desde su conocimiento hacia la industria, tanto a la musical como la actoral. “El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Los chicos tienen una cantidad de seguidores tremenda, hoy hacés una obra de teatro y te preguntan cuántos seguidores tiene el que la va a protagonizar. Me ha pasado en castings que yo estuve, que digan 'Ah, tiene pocos seguidores'", explicó. “Me gustaba más con el Soñando por Cantar, por ejemplo. Uno venía a caballo y era emocionante. Acá son más fifí todos, son cantantes que buscan una oportunidad”.