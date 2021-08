Participante de La Voz Argentina denunció a Mau y Ricky: "Hay cosas que no puedo decir"

Una participante de La Voz Argentina 2021 fulminó a Mau y Ricky y también lanzó dardos contra la producción de Telefe. Se pudrió todo...

En los últimos días, un escándalo se desató en La Voz Argentina 2021. Las participantes Jéssica Amicucci y Esperanza Careri debieron cantar juntas en una batalla del equipo de Mau y Ricky, y se pelearon en plena transmisión. Luego de varias acusaciones cruzadas, una de ellas lanzó una fuerte denuncia contra los hermanos Montaner y la producción de Telefe.

Todo se inició a la hora de cantar: Jéssica aclaró que tuvo inconvenientes en los ensayos que debió compartir con Esperanza. De hecho, la joven reveló: "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, Hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque estoy enferma canto igual".

Por su parte, Esperanza se defendió y manifestó: "¿Puedo decir algo también? Soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Feli, la persona que me asesoró, me dijo que no cantara en los primeros ensayos porque después teníamos dos más. Me dijo: 'Prefiero que no cantes ahora para estar bien después".

Dos participantes se pelearon en La Voz Argentina 2021.

Luego de los problemas que se pudieron ver en La Voz Argentina, Mau y Ricky eligieron a Esperanza. Sin embargo, Ricardo Montaner optó por apretar el botón y salvar a Jéssica para sumarla a su equipo. Pese a todo el revuelo que se generó y que el drama parecía haberse dispersado, el escándalo continuó...

La fuerte acusación de la participante Jéssica Amicucci contra Mau y Ricky en La Voz Argentina 2021

Tras los problemas en La Voz Argentina 2021, la participante Jéssica Amicucci destruyó a la producción del programa y la acusó de no haber transmitido todo lo que ocurrió durante la batalla con Esperanza: "Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario, una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueno aunque sea por un instante".

Asimismo, Jéssica fulminó a Mau y Ricky luego de que un usuario de Instagram le comentara lo siguiente: "Mau y Ricky no tienen muy buenas voces, hasta los concursantes que cantaron son más mejores que los coach (sic), muchos con auto tune, pero vos si tenés talento (...) que los comentarios negativos no te afecten, siempre está la envidia". Frente a esto, la joven reaccionó y disparó: "Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver mas allá de la superficie como la mayoría".

Finalmente, y con un mensaje misterioso, le respondió a otro usuario de Instagram: "Hay un contrato de por medio y hay cosas que no puedo decir, sino las diría porque mi imagen seria otra".