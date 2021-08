Oscar Mediavilla se disculpó con Mau y Ricky por haber cuestionado su presencia en La Voz: "Hablé al pedo"

Oscar Mediavilla se arrepintió de haber criticado a la familia Montaner y a La Voz Argentina.

Oscar Mediavilla, músico y productor, había expresado su opinión sobre La Voz Argentina y sobre la participación de Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky Montaner. Después de una gran controversia generada por sus dichos y de una posible respuesta indirecta de Montaner, Oscar pidió disculpas públicamente.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Mediavilla había opinado que La Voz no es un formato tan interesante y que deberían haber contratado a otros artistas con más experiencia en el canto, en lugar de contratar artistas basándose en cuántos seguidores tienen en Instagram. Ahora, Oscar hizo una nueva publicación en Instagram, en donde subió una foto de La Voz y publicó un texto de arrepentimiento, en donde contó que, por primera vez, se sentó a ver el programa completo con su familia y que su opinión había cambiado rotundamente.

“Como mi mujer y mi hija son re fanáticas de La Voz Argentina me insistieron para que en vez de hablar mire el programa. Como estoy hace más de 3 meses en Chile y antes por trabajo nunca no lo había visto, ante el fanatismo familiar conseguí la forma de verlo desde acá y ayer pude, porque llegue más temprano igual que hoy que también pude hacerlo”, explicó, en referencia al cambio de horarios que experimenta mientras está fuera del país por trabajo.

Publicación de Instagram de Oscar Mediavilla, sobre La Voz Argentina.

“Y saben que? ¡Esta buenísimo! Es un hermoso programa y además un formato probado en todo el planeta. Hablé al pedo, ¡como el programa hablar sin saber!”, bromeó. “No tuve ni tengo ninguna intención de molestar a nadie. Me encontré con un gran escenario, hermosa Iluminación, súper sonido, imponente escenografía”, destacó.

En relación al jurado, Oscar dijo que “todos se lucen” por su excelente trabajo y mencionó a los cuatro coach, Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky. “Los respeto y admiro”, señaló. “Es una enorme oportunidad para la gran cantidad de artistas en estos tiempos tan complejos puedan mostrarse y desarrollarse. Sinceras Felicitaciones y perdón si alguien se sintió molesto”, finlizó.

Las críticas de Oscar Mediavilla a La Voz Argentina

Días atrás, Mediavilla había expresado: “Nunca me llamó la atención. Nunca me gustó mucho el formato ese. Me parece que hay formatos mucho más lindos, me parece mucho más lindo ver cómo se mueven los artistas”. Además, agregó que al programa le faltaba más representación a la hora de elegir a sus participantes.

Con respecto a la elección de la producción de poner a la familia Montaner en el jurado, Oscar Mediavilla expresó: “Por ahí la idea era poner a dos pibes jóvenes que empezaron a tener éxito, por ahí podrían haber puesto a alguien más pesado. El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí”.