Mau y Ricky cantaron en vivo y fueron destrozados en redes: "No tienen vergüenza"

Mau y Ricky, jurados en La Voz Argentina, cantaron una canción y los televidentes cuestionaron su rol en el programa y sus capacidades vocales.

Mau y Ricky Montaner les dieron la bienvenida a su equipo en La Voz Argentina, en el marco de los cuartos de final. En esta instancia, los fanáticos del reality de Telefe deberán votar a sus preferidos. Los tres que más votos obtengan, se quedarán en el programa y el que menos puntaje alcance, quedará afuera. Para darle inicio a la noche, los hermanos Montaner se subieron al escenario a cantar la canción Sin pijama y las críticas en redes sociales no tardaron en llegar.

Varios seguidores de La Voz comentaron la performance de Mau y Ricky en Twitter y coincidieron en que, por sus capacidades vocales, no están a la altura de ser parte del jurado y que incluso los participantes cantan mejor que ellos. En este mismo sentido, otros concluyeron en que son buenos como productores y compositores, pero no como cantantes. "Mau y Ricky no pueden cantar ni el feliz cumpleaños al lado de los participantes", comentó un seguidor de La Voz. "Cantan mejor los participantes que Mau y Ricky", agregó alguien más. "Mau y Ricky no tienen vergüenza jajaja", publicó otro usuario.

Estos cuestionamientos hacia sus aptitudes vocales llegaron justo unos días después de que Oscar Mediavilla, productor musical y músico, conversara en Radio Mitre sobre la presencia de Mau y Ricky en La Voz Argentina. En su opinión, deberían haber puesto a otros artistas con más experiencia en el canto. “Por ahí la idea era poner a dos pibes jóvenes que empezaron a tener éxito, por ahí podrían haber puesto a alguien más pesado. El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí”, observó. Sin embargo, días después, se arrepintió de sus dichos y pidió disculpas.

Las reacciones en Twitter por la performance de Mau y Ricky