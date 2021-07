La Sole quebró en llanto en La Voz Argentina: "No puedo"

Soledad Pastorutti estuvo al borde de las lágrimas en el programa de Telefe con Johana Vera, a la que sumó a su equipo, cantó con ella y le regaló un dúo inolvidable.

No pudo dejar atrás su sentimiento.

No pudo dejar atrás su sentimiento.

La Voz Argentina 2021 suele regalar emociones en casi todos los programas por Telefe y en esta oportunidad fue "La Sole" la que estuvo al borde de las lágrimas gracias a la participante Johana Vera luego de que ella interpretara “Tocando al frente”, original de los brasileños Renato Teixeira y Almir Sater. “Me vi a mí hace unos años”, dijo una de los jurados del certamen de canto.

En la última jornada de las audiciones a ciegas de las canciones en el ciclo que tiene un rating muy alto, Soledad Pastorutti completó su equipo con la joven de 18 años oriunda de Las Lajitas, provincia de Salta, que además brilló con la guitarra.

Durante la presentación personal, la adolescente contó cómo fueron sus inicios en la música junto a su hermano dos años menor, en el que la guitarra era un juego que poco a poco se volvió una pasión. “Empezamos solitos, todo de oído. Formamos un dúo al que llamamos ´Sol y Luna´ por el complemento que hacíamos”, explicó la participante, que agregó que se anotó en la competencia “porque siempre fue un sueño para mí llegar a otras personas con mi voz”.

Entonces, "La Sole" fue la única que se dio vuelta con una amplia sonrisa dibujada en su rostro y le preguntó por qué había seleccionado ese tema. “Me encanta. La escuché por vos y la verdad que me mató, transmite muchas cosas. Por eso lo elegí”, respondió la participante. “¿Cantamos un poquito juntas? ¿Te animás?", la sorprendió Pastorutti, que cumplió así el gran anhelo de la norteña.

Después de haberla entonado a dúo y de la ovación de todos los presentes, desde el backstage, donde se fundió en un abrazo conmovedor con su padre, el conductor "Marley" le consultó: “¿Caíste en lo que pasó?”. “La verdad que a lo último recién pude despertarme del sueño”, admitió ella.

"La Sole" explicó por qué se emocionó con la participante Johana Vera en La Voz

“Notaba que esa emoción hacía que su voz vibrase mucho más de lo que debería, pero esa canción me puede y, de alguna manera, me llegó eso que estaba sintiendo ella. Hasta último momento dudé hasta que dije ‘no puedo, no puedo’. Y apreté el botón", comenzó la cantante, compositora y actriz de 40 años.

Y completó: "Es un orgullo, un mimo al alma, que venga alguien a cantar algo de tu repertorio y que lo haga con tanto cariño y tanta pasión. Cerrar el equipo con ella es como hacerlo con un moño. Una mujer joven, con su guitarra, desde Salta, y venir a cantar folklore... Me vi a mí muchos años atrás”.