La participante que hizo llorar a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “Me vi a mí hace muchos años"

La Sole se vio reflejada en la joven de 18 años, que viajó desde Las Tajitas hasta Buenos Aires para participar del concurso.

Este martes 24 de julio, La Voz Argentina recibió una nueva participante: Johana Vera, una chica salteña de 18 años, nacida en la ciudad Las Lajitas. Para esta ocasión especial, eligió Tocando al Frente, una de las canciones preferidas de La Sole, que eligió para hacer un cover en 2016, para su disco 20 Años. “Ando despacito porque tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz ¿Quién sabe? Y llevo la certeza de que muy poco sé, o nada sé”, comenzó a entonar la joven, mientras tocaba una guitarra.

Apenas la escuchó, Pastorutti empezó a tararearla en silencio, en medio de su emoción. A los segundos, se dio vuelta. “Johana, estás emocionada”, le dijo Ricardo Montaner. “Sí, mucho”, respondió ella. “Voy a decir oficialmente una cosa, a todos ustedes. Tengo el honor de transmitirles que ya no voy a pelear más porque ella es mi última participante”, festejó La Sole, de pie, mientras el resto del jurado aplaudió el momento. Así, la artista completó el último lugar de su equipo que quedaba vacío.

Johana Vera, la chica salteña de 18 años que conquistó a la Sole.

Cuando le preguntó a la participante de dónde venía, Johana respondió "de Las Lajitas" y La Sole la agarró de las manos. “¿Por qué esta canción?”, indagó, después de felicitarla por haber cantado y tocado la guitarra al mismo tiempo. “Me encanta, la verdad. La escuché por vos y me mató. Siento que transmite muchas cosas y por eso es que la elegí”, contestó. “Cantamos un poquito juntas, ¿te animás?”, le propuso Soledad. Y en medio del escenario, las dos unieron sus voces.

“Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia, para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha”, entonaron las dos simultáneamente. Cuando terminaron, recibieron un fuerte aplauso y La Sole volvió a su lugar. “Me emocionó”, le dijo Montaner. Mientras, Johana se daba un fuerte abrazo con su papá detrás del escenario.

“Te voy a confesar que me costó darme vuelta con Johana porque notaba que esa emoción hacía que su voz vibrase mucho más de lo que debería. Y dije, ‘No puedo’, porque esa canción me puede, porque de alguna manera me llegó eso que estaba sintiendo ella”, relató La Sole frente a las cámaras. “Así que hasta último momento dudé, hasta que apreté el botón. Y después el momento que viví con ella en el escenario”, continuó.

“Fue mi última participante, con ella cerré el equipo. La verdad es que es un orgullo, es un mimo al alma que venga alguien a cantar algo de tu repertorio, que lo haga con tanto cariño, tanta pasión. Así cerré el equipo, con una mujer, joven, con su guitarra, desde Salta, venir a cantar Folklore. Como que me vi a mí hace muchos años atrás. Me encantó”, agregó Pastorutti, con lágrimas en los ojos y una sonrisa.

Las acusaciones a La Sole

Desde el comienzo del programa, varios televidentes cuestionan en las redes sociales al jurado, compuesto por La Sole, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Lali Espósito, cuando no se dan vuelta para recibir a un participante que canta el género al que ellos se dedican. Durante una entrevista para el programa Morfi, Pastorutti explicó: “Una busca tener un equipo variado. Quizás al principio mis compañeros me miraban a mí cuando alguien cantaba folklore. Obvio que quiero folklore. Pero quiero de todo, porque yo quiero ganar también. Y para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo”.

Además, aseguró que el rol de jurado no es nada fácil, porque antes de verlos en escena no llegan a conocer las historias de vida detrás de cada participante y se enteran recién cuando lo ven transmitido en pantalla. “Viéndolo por la tele, a mí me da cosa y a veces digo: ‘¿Cómo no me di vuelta?’”, admitió. “Nosotros escuchamos más de 200 voces y tenemos que elegir solo 24. Es una presión”. Asimismo, habló sobre las críticas por rechazar a participantes mujeres y siempre elegir hombres. “Se me acusó de eso. Yo me di vuelta con un montón de mujeres, pero las mujeres no me elegían a mí. Tuve mala suerte”, sentenció.