Esperanza Careri explotó contra Jéssica Amicucci de La Voz Argentina: "Que me lo diga en la cara"

Las participantes de La Voz Argentina protagonizaron una pelea en pleno escenario. Ya transcurrido el tiempo, Esperanza brindó su perspectiva del conflicto.

Esperanza Careri rompió el silencio luego de su tremenda pelea con Jéssica Amicucci, quien en plena competencia de La Voz Argentina, la mandó al frente por no haber estado en dos ensayos, lo cual le valió el apodo de "buchona" en las redes sociales y que Mau y Ricky, sus primeros coaches, la sacaran del equipo.

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, Careri, exparticipante de La Voz Argentina, expresó que no se sintió cómoda con el cruce que tuvo con Jéssica Amicucci, quien también fue eliminada. "Fue un momento en el que me sentí muy mal, no tuvimos feeling”, describió, y siguió: “En el resto de los duelos no nos llevábamos mal, me sorprendió que dijera eso en el duelo. Siento que por ahí a ella le molestó que no haya podido cantar".

“Yo pensé que habíamos cantado mucho peor de lo que salió. Después cuando salió la pelea me dio mucha risa por las caras que hicimos. No fue una buena presentación, pero me gustó que haya pasado en cierto punto porque es un recuerdo y la gente se va a acordar de eso”, indicó en nota con de Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sobre la pelea, Careri detalló: “Me hubiera gustado que me lo diga en la cara y no en televisión”, y añadió: “Lo hablamos después, me pidió disculpas, me dijo que estaba muy nerviosa, que sentía que yo iba a llegar a la final”. Por último, Esperanza Careri, quien perdió el 11 de agosto en los knocouts frente a Luz Gaggi, adelantó: “Vamos a hacer un vivo en las redes sociales para aclarar las cosas”, cerró.

Jéssica Amicucci y Jacinta Sandoval casi se van a las manos

El duelo entre Jéssica Amicucci y Jacinta Sandoval en La Voz Argentina dejó mucha tela para cortar. En las últimas horas circuló el comentario de un participante del certamen de canto que deslizó que las participantes casi se van a las manos después de la grabación donde la primera fue eliminada en el knockout que la enfrentó a la segunda.

Nicolás Olmedo, integrante del Team Lali Espósito, aprovecho el comentario de un usuario de Twitter que puso "Jesica con Jacinta a la salida de La Voz Argentina" junto a una imagen que mostraba a una mujer agarrando de los pelos a la otra para graficar la tensión del momento después de que Ricardo Montaner se decidió por Jacinta, dejando afuera del reality musical de Telefe a Jéssica.

Olmedo citó el tuit y replicó: "Casi literal. 100 por ciento real no fake", escribió dejando en claro que Amicucchi y Sandoval casi se trenzan a las piñas. El mensaje fue eliminado pero recogido por la cuenta Mundofamososok en Instagram.