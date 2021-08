Bianca Cherutti furiosa tras su salida de La Voz: “Le buscaron el pelo al huevo”

La artista se mostró harta de las críticas que recibió por ser hija de un artista reconocido, tras su salida de La Voz Argentina.

Bianca Cherutti fue eliminada de La Voz Argentina recientemente y ya salió a dar declaraciones sobre su paso por el reality show de Telefe. En una entrevista, la hija de Miguel Ángel Cherutti se mostró algo cansada de las especulaciones y prejuicios que ha habido por su procedencia familiar y lanzó algunos dardos a quienes la criticaron. Además, habló sobre cómo transitó la experiencia en el formato internacional.

“No tenía ganas ni energía para defenderme de algo de lo que no me tenía por qué defender. Entonces la única forma que encontré para defenderme por decirlo de alguna manera, fue cantando”, expresó la artista en diálogo con la radio La Once Diez y aseguró que las críticas nunca le afectaron tanto como para rebajarse a responder o pelearse con quienes las enunciaban.

Luego, Cherutti dejó en claro que se esperaba cierta animosidad por parte de algunos e hizo una reflexión sobre la dinámica de ese tipo de realities televisivos. “Siempre en un certamen te prestás a que haya gente que le guste o que no. Lo que me dolió fue que hubo mucha agresividad, la gente critica y ataca sin razón, sin saber. A mi papá le pasó alguna vez, pero yo es la primera vez que lo vivo en carne propia. Le buscaron el pelo al huevo”, continuó la cantante.

Para dar cierre a este tema, la artista se expresó sobre cuán diferente hubiera sido su experiencia en La Voz si no hubiese recibido críticas por ser la hija de Miguel Ángel Cherutti y, desde ese lugar, demostró cierto enojo por la situación que debió atravesar. “Siento por momentos que tal vez si la repercusión hubiese sido otra, habría sido diferente mi paso por ahí. La remé y la sigo remando desde muy chica. Mi viejo es la primera vez que me habla como colega y eso me pone contenta. Me habla de par a par. Se siente con un orgullo enorme, con eso me alcanza”, concluyó la ex participante del reality.

La hermana de Bianca Cherutti salió a defenderla

Antonella, otro retoño de Miguel Ángel Cherutti, apuntó contra el reality show por la manera en que presentaron a la artista desde su ingreso al ciclo. “En las primeras galas siempre se la presentó como 'la hija de', cuando en realidad era Bianca Cherutti la que estaba concursando. Y a raíz de eso surgieron un montón de cosas de la respuesta de la gente en las redes, los famosos haters”, lanzó y remató: “Cada vez que subían un vídeo de Bianca en el Instagram de La Voz había un montón de gente diciendo barbaridades. Hubo muchas injusticias pero en realidad no son injusticias, sino que están pensadas para ser así, es el rating”.