La Voz Argentina: Una participante venezolana descolocó a los coaches con un clásico de Tita Merello

Victoria Rengel interpretó "Los amores con la crisis" y La Sole y Lali no lo reconocieron. Por su parte, Mau y Ricky se arrepintieron de no elegirla cuando les dijo que era venezolana.

Cada semana La Voz Argentina deja tantas anécdotas como talentos en el escenario. Esta vez, una participante sorprendió tanto con su versión del clásico de Tita Merello "Los amores con la crisis", sino también porque es venezolana y los Montaner no se dieron por aludidos al momento de presionar el botón para convocarla en sus equipos.

La Sole y Lali se sorprendieron por la picardía de la canción que denuncia "mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotito, mucho bigotito, pero no quieren entrar en acción". Se trata de una ranchera que Tita Merello inmortalizó en nuestra región. Al escuchar la versión de la joven venezolana, las coaches asumieron que se trataba de una ocurrencia de la participante y no de un clásico del cancionero nacional.

"¿Qué pasó con los muchachos que no se dieron vuelta?", preguntó La Sole como parte del jurado que también integran Ricardo Montaner y Mau y Ricky. A continuación, Lali le preguntó a Victoria de dónde era y la respuesta de la joven dejó en offside a los Montaner cuando dijo que era venezolana.

"Quedamos como tres pelotudos", confesó Ricky Montaner. "No puedo creerlo. Primero que nada quiero pedirte perdón por no darme vuelta, pero eso no tiene nada que ver con vos", añadió. Mau, por su parte, expresó: "No nos volteamos y me arrepiento, pero ya. Te felicito, qué orgullo que seas venezolana".

"Me descolocó la decisión del repertorio. Te agradezco, trajiste algo fresco con música que dice verdades pero de una manera muy cool. Me gustó porque, cuando me di vuelta, seguías cantando y disfrutando", expresó Soledad. "Con Lali, las dos mujeres, nos dimos vuelta. Nos sentimos identificadas", agregó.

"Muchos giles", acotó Lali. Luego, la intérprete de "Soy" observó: "Hay algo muy Tita Merello en lo que hiciste, muy del decir". "También de Violeta Parra", sumó La Sole al momento de emplear todo su convencimiento para que Victoria se sume a su Team.

Luego, al momento de decidirse entre los equipos, se desató otra divertida situación en el escenario de Telefe. “Tuve un sueño que Lali me iba a elegir, raramente. Pero me voy con la Sole”, reveló la participante mientras a Lali le cambiaba rotundamente la cara entre la expectativa y la desilusión. “Sentí como se me rompió el corazón, jugaste con mi ilusión muy fuerte”, sentenció la cantante de pop.