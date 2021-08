No pega una: en su regreso a la TV a Mirtha Legrand se le cayeron dos invitados

Este sábado Mirtha Legrand volverá a la TV y desde la producción debieron correr para buscar nuevos invitados porque se les bajaron dos en la previa.

La alegría de Mirtha Legrand por volver a conducir su programa este sábado 28 de agosto se vio empañado con la baja de dos de los invitados que se iban a sumar a su mesa. Uno de los que se bajaron fue Roberto Moldavsky, que prometía ser el convidado para lavar culpas y no ser tan evidentemente opositores, pero el humorista finalmente no será de la partida así como tampoco estarán Horacio Rodríguez Larreta o Elisa Carrió, como deseaban desde la producción del ciclo.

El regreso de Mirtha Legrand a su histórica mesa después de casi dos años por culpa de la pandemia no será todo lo que le gustaría a la diva. Es que dos de los invitados que había pensado finalmente se bajaron. Por un lado, la producción especuló con la posibilidad de contar con María Eugenia Vidal o Diego Santilli, pero terminó optando por Horacio Rodríguez Larreta o Elisa Carrió. Pero ninguno de ellos se sumará a la mesa de Mirtha Legrand sino que finalmente debieron conformarse con Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

El otro invitado que finalmente no estará presente es Roberto Moldavsky. El humorista iba a ser quien lavara un poco la mesa netamente macrista que había pensado Nacho Viale pero el ex MasterChef Celebrity no se sentará con Mirtha Legrand, por lo que convocaron a Carolina Pampita Ardohain. Vale recordar que el marido de Pampita es precandidato en las elecciones 2021 acompañando a Ricardo López Murphy.

Quienes completarán la mesa marcadamente opositora son dos periodistas ultra macristas: Jonatan Viale y Baby Etchecopar. El regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece junto con sus invitados opositores serán una gran oportunidad para revertir las derrotas en el rating que en su reemplazo cada sábado protagonizó Juana Viale ante PH: Podemos Hablar y Andy Kusnetzoff.

Las exigencias de Mirtha Legrand para volver a El Trece

Este fin de semana, y luego de un largo tiempo en su casa por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece para conducir las cenas y almuerzos de su programa para reemplazar a Juana Viale, que está de vacaciones en Europa. De todas formas, la diva puso una serie de condiciones para su regreso y generó un conflicto en el canal. Rodrigo Lussich reveló que "si se siente cómoda, segura y los números acompañan", Mirtha Legrand seguirá en El Trece. Igualmente indicó que pareciera que "está a prueba".